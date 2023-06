Need for Speed Unbound : la DMC DeLorean et d'autres nouveautés gratuites arrivent via la mise à jour Volume 3

Même s'il n'a pas fait l'unanimité, Need for Speed Unbound a visiblement une communauté assez solide pour qu'Electronic Arts et Criterion le garnissent de contenu supplémentaire. Après la mise à jour Volume 2, place aux nouveautés du Volume 3 qui seront déployées par une mise à jour gratuite le 20 juin et qui sont déjà présentées en vidéo.

NFSU va ainsi accueillir un Passe de Vitesse, un nouveau système de progression pour remporter des récompenses exclusives, mais aussi 3 Playlists Drift, 13 ensembles de Défis hebdomadaires, 29 Défis quotidiens et 15 Défis ponctuels. Nous aurons aussi accès à des missions Jonction permettant notamment de débloquer la mythique DMC DeLorean (1981). Quelques améliorations de la qualité de vie sont aussi prévues, ainsi qu'un pack Swag Robojets avec des cosmétiques et un bundle Ford Mustang GT pour obtenir une version personnalisée du bolide et d'autres bonus, tous deux payants.

Collaborez pour relever des défis intenses et spectaculaires contre-la-montre pour gagner de l’XP et du cash dans Volume 3. Passez la vitesse supérieure avec le Pass Speed, améliorez votre style grâce au pack thématique Swag Robojets et au nouveau contenu Premium, et bien plus encore. PASSE DE VITESSE

Le Passe de vitesse est un tout nouveau système de progression qui vous permet de gagner des accessoires et des éléments de personnalisation gratuits sur 75 rangs. Gagnez de l’EXP à chaque course, terminez des Défis quotidiens ou hebdomadaires et atteignez des objectifs dans les Jonctions pour progresser et débloquer des récompenses. NOUVELLE RÉCOMPENSE PILOTEZ VERS LE FUTUR AVEC LA DELOREAN

Faites équipe avec la communauté des pilotes de Lakeshore et terminez 12 Jonctions pour obtenir la légendaire DMC DeLorean (1981) en récompense de Défi et l’ajouter à votre garage. JONCTION, AMÉLIORATION, MATOS SURMONTEZ LES DÉFIS DANS LES JONCTIONS

Rejoignez la communauté Lakeshore en mode Exploration pour surmonter des défis spectaculaires dans les Jonctions, gagner de l’XP pour le Speed Pass et engranger du cash en atteignant pendant 4 manches des objectifs collectifs contre-la-montre. NOUVEAU CONTENU DE JEU

Volume 3 sème le chaos avec 3 Playlists Drift, 13 ensembles de Défis hebdomadaires, 29 Défis quotidiens et 15 Défis ponctuels pour participer à des Jonctions et passer à la vitesse supérieure dans Lakeshore en ligne grâce à du matos de dingue. AMÉLIORATIONS DE QUALITÉ DE VIE

La vie à Lakeshore est plus douce que jamais ! Vous pouvez désormais communiquer, socialiser, coopérer et réagir grâce à la nouvelle Molette de chat proposant 50 expressions et 25 émoticônes, mais aussi changer d’heure de la journée et vous téléporter dans la ville en mode Exploration.

Pour les retardataires, Need for Speed Unbound est disponible à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.