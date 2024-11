Need for Speed Unbound : une énorme nouveauté pour la franchise dans le Vol. 9: Prepare for Lockdown

Need for Speed Unbound continu d'accueillir du contenu additionnel, le Vol. 8 : Flics vs. Pilotes s'inspirait des Poursuite Infernale (Hot Pursuit), EA Games et Criterion dévoilent cette semaine le Vol. 9: Prepare for Lockdown, avec un mode multijoueur PvPvE basé sur les Most Wanted. Bien évidemment, un nouveau véhicule est à l'honneur, avec une grande première dans la franchise : les joueurs pourront piloter une moto, la BMW S 1000 RR 2019. Les studios nous avaient déjà fait le coup dans Burnout Paradise à son époque.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la mise à jour Vol.9: Prepare for Lockdown de Need for Speed Unbound, qui sortira le 26 novembre prochain :

Lockdown apporte une nouvelle touche aux courses de rue d'Unbound, où des équipes de trois joueurs maximum sont formées pour affronter des équipes rivales. Les coureurs doivent remplir des contrats, s'introduire dans des zones de confinement, explorer la zones de confinement perfide et sécuriser le camion d'extraction. Les joueurs qui réussiront recevront en récompense certaines des voitures les plus difficiles à acquérir du jeu, notamment la BMW M3 GTR (2005) personnalisée appartenant à Razor, le célèbre personnage de Most Wanted, et 14 autres voitures emblématiques inspirées de la liste noire de Most Wanted. Vol. 9 propose une multitude de nouveaux contenus JcJ et 14 nouvelles playlists avec plus de 60 itinéraires et configurations d'événements. Les playlists couvrent une grande variété de thèmes, dont les tout premiers événements Need for Speed exclusifs aux motos, des défis spéciaux pour célébrer le 30e anniversaire de la franchise, des courses inspirées de Most Wanted, de nouveaux défis Drift Pro, et bien plus encore. Ce nouveau volume propose également un nouveau Passe de vitesse, ainsi qu'une piste Premium optionnelle offrant 75 échelons de contenu à débloquer, dont les nouvelles SUBARU Impreza WRX STI (1999) et Honda Integra Type R (1998) entièrement personnalisables.

Need for Speed Unbound profite d'une promotion allant jusqu'à - 80 % sur les boutiques numériques, notamment la Collection Ultime qui regroupe le jeu de base, tout le contenu premium et le Passe de Vitesse Premium du Vol. 9: Prepare for Lockdown. Si vous préférez les versions physiques, Need for Speed Unbound est disponible à partir de 9,99 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.