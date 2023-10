Need for Speed Unbound : le Volume 5 et ses nouvelles voitures gratuites dévoilé

EA Games et Criterion Games continuent encore et toujours de publier du contenu additionnel gratuit pour Need for Speed Unbound. Les studios lanceront cette semaine le Volume 5 de leur jeu de course, avec encore une fois son lot de nouvelles voitures, sans oublier des livrées, tenues et éléments personnalisation inédits.

Encore une fois, le Volume 5 de Need for Speed Unbound rajoutera un Passe de vitesse avec 75 niveaux gratuits pour débloquer du contenu cosmétique sur le thème rétro kaléidoscopique, et surtout la Buick Grand National GNX de 1987 au niveau 50. Un défi demandant d'esquiver 25 collisions à bord d'une BMW en étant poursuivit par la police permettra quant à lui d'obtenir une M2 Coupé Turbo de 2023. Enfin, du contenu premium sera rajouté dans la boutique avec le pack Trick or Street Swag pour la Mini John Cooper Works Countryman '17 légendaire, ainsi que des packs de vêtements, un masque de tête de squelette, un effet de pilotage ou encore un klaxon. Voici ce qu'il faut retenir de ce Volume 5 de NFS Unbound :

Les 14 jonctions : les joueurs peuvent participer à l'ensemble des 14 jonctions des Volume 3 et Volume 4 et ainsi montrer au monde entier qu'ils sont au sommet de leur art, en s'affrontant au cours de quatre manches de cascades épiques et de conduites héroïques. Les joueurs qui contribueront le plus seront couronnés MVP dans des lieux tels que le parc éolien de Yams, le terrain de golf de Marigold et la carrière de Jefferson.

: les joueurs peuvent participer à l'ensemble des 14 jonctions des Volume 3 et Volume 4 et ainsi montrer au monde entier qu'ils sont au sommet de leur art, en s'affrontant au cours de quatre manches de cascades épiques et de conduites héroïques. Les joueurs qui contribueront le plus seront couronnés MVP dans des lieux tels que le parc éolien de Yams, le terrain de golf de Marigold et la carrière de Jefferson. Passe de vitesse actualisé : le Volume 5 propose un Passe de vitesse amélioré apportant 75 niveaux avec des éléments cosmétiques et de personnalisation rétro kaléidoscopiques gratuits. Atteignez le niveau 50 et parcourez la scène au volant de la Buick Grand National GNX (1987).

: le Volume 5 propose un Passe de vitesse amélioré apportant 75 niveaux avec des éléments cosmétiques et de personnalisation rétro kaléidoscopiques gratuits. Atteignez le niveau 50 et parcourez la scène au volant de la Buick Grand National GNX (1987). Nouveaux défis : relevez le défi d'avoir 25 ratés de justesse au volant de n'importe quelle BMW tout en étant poursuivi par la police pour débloquer la nouvelle BMW M2 Coupé (2023). Les joueurs peuvent prouver leur notoriété en relevant de nouveaux défis quotidiens, hebdomadaires et ponctuels pour gagner de l'EXP et augmenter leur Banque.

: relevez le défi d'avoir 25 ratés de justesse au volant de n'importe quelle BMW tout en étant poursuivi par la police pour débloquer la nouvelle BMW M2 Coupé (2023). Les joueurs peuvent prouver leur notoriété en relevant de nouveaux défis quotidiens, hebdomadaires et ponctuels pour gagner de l'EXP et augmenter leur Banque. Boutique en jeu : trois nouveaux packs de contenu premium de personnalisation et de cosmétiques, comprenant de nouvelles voitures, des éléments cosmétiques, des effets de pilotage et bien plus encore, seront disponibles dans la boutique du jeu :

: trois nouveaux packs de contenu premium de personnalisation et de cosmétiques, comprenant de nouvelles voitures, des éléments cosmétiques, des effets de pilotage et bien plus encore, seront disponibles dans la boutique du jeu : Need for Speed Unbound - Pack Swag Trick or Street : disponible au prix de 14,99 €, ce pack premium contient la MINI John Cooper Works Countryman '17 personnalisée et légendaire, ainsi qu'une incroyable gamme d'œuvres d'art au design classique, inspirées du style des tuyaux en caoutchouc de l'âge d'or de l'animation américaine. Ces designs sont présents sur différents éléments, notamment un pack de vêtements, un masque de tête de squelette, un effet de pilotage, un klaxon exclusif, et bien plus encore.

: disponible au prix de 14,99 €, ce pack premium contient la MINI John Cooper Works Countryman '17 personnalisée et légendaire, ainsi qu'une incroyable gamme d'œuvres d'art au design classique, inspirées du style des tuyaux en caoutchouc de l'âge d'or de l'animation américaine. Ces designs sont présents sur différents éléments, notamment un pack de vêtements, un masque de tête de squelette, un effet de pilotage, un klaxon exclusif, et bien plus encore.

Need for Speed Unbound - Pack Volkswagen Coccinelle (1963) personnalisée et légendaire : ce pack est disponible au prix de 9,99 € et offre aux joueurs la Volkswagen Coccinelle (1963) personnalisée et légendaire (bodykit et livrée personnalisés) et un Passe de vitesse amélioré de 10 rangs, qui les récompensera avec 10 nouveaux éléments cosmétiques ou de personnalisation.

: ce pack est disponible au prix de 9,99 € et offre aux joueurs la Volkswagen Coccinelle (1963) personnalisée et légendaire (bodykit et livrée personnalisés) et un Passe de vitesse amélioré de 10 rangs, qui les récompensera avec 10 nouveaux éléments cosmétiques ou de personnalisation.

Need for Speed Unbound - Pack Personnalisation Vol. 5 : ce nouveau pack de personnalisation propose aux joueurs 3 nouvelles voitures personnalisées exclusives, notamment la Chevrolet Corvette Grand Sport (2017), la BMW i8 Coupé (2018) et la Mercedes-AMG C 63 Coupé (2018) pour 5,99 €.

: ce nouveau pack de personnalisation propose aux joueurs 3 nouvelles voitures personnalisées exclusives, notamment la Chevrolet Corvette Grand Sport (2017), la BMW i8 Coupé (2018) et la Mercedes-AMG C 63 Coupé (2018) pour 5,99 €.

Récompense pour les abonnés EA PLAY : les abonnés EA Play pourront profiter de leur récompense, à savoir l'Epic Custom Mercury Cougar (1967).

La date de sortie du Volume 5 est fixée au 12 octobre prochain dans Need for Speed Unbound, vous pouvez retrouver le jeu de course à partir de 24,99 € sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac.