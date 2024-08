Need for Speed Unbound : un mode adoré des joueurs de retour avec le Vol. 8 : Flics vs. Pilotes

Need for Speed Unbound a déjà eu droit à une année entière de contenus additionnels, mais Electronic Arts et Criterion Games ont décidé de poursuivre leurs efforts avec quatre nouveaux Volumes. Après Face-à-face et Drift & Drag, les studios lancent cette semaine le Volume 8 : Flics vs. Pilotes.

Si le nom fait lever un sourcil chez les fans de NFS, ce n'est pas pour rien, car ce contenu additionnel marque le retour du mode Poursuite infernale, qui a fait le bonheur des joueurs de Need for Speed: Hot Pursuit (lui-même un reboot de NFS III : Poursuite infernale). Le Volume rajoutera ainsi la technologie de poursuite, la nouvelle progression de la police et surtout les voitures Porsche 959 S (1987) et Lotus Evija (2023). Les développeurs rajoutent :

Les joueurs peuvent revivre le frisson de la poursuite grâce à l'action 4 contre 4 à haute intensité offerte par le mode Poursuite infernale du Vol. 8, qui oppose flics et pilotes dans une bataille féroce pour savoir qui domine réellement les rues. Les joueurs vivront deux rounds intenses, alternant les rôles de flic et de pilote. Le but du pilote est d'atteindre la ligne d'arrivée sans se faire arrêter. Les joueurs qui incarnent les flics peuvent utiliser un large éventail de technologies de poursuite, notamment des herses, des IEM et un bélier CES, se coordonner avec leur escouade et bénéficier du soutien d'intelligences artificielles pour arrêter les pilotes. Ceux qui se lancent dans la carrière de flic peuvent débloquer neuf costumes uniques inspirés des forces de police du monde entier au fur et à mesure qu'ils gravissent les échelons.

Dans Vol. 8, la Ligue, le système de progression solo du mode Libre introduit pour la première fois dans Vol. 7, est également actualisée avec de nouveaux adversaires, et le Passe de vitesse offre plus de voitures et de cosmétiques à gagner. Les joueurs peuvent débloquer 45 échelons de contenu de personnalisation, dont la Lotus Evija (2023), une hypercar futuriste et entièrement personnalisable de près de 2 000 chevaux. Le Passe de vitesse Premium du Vol. 8 apporte 30 échelons de contenu supplémentaire à débloquer, la légendaire Porsche 959 S (1987) des années 80, entièrement personnalisable avec trois kits de carrosserie, et cinq versions rares personnalisées supplémentaires des deux nouvelles voitures arrivant dans ce volume, dont deux designs originaux de Speedhunters et deux personnalisations de NFS Legends.