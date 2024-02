Need for Speed Unbound : c'est reparti pour un tour !

Electronic Arts et Criterion Games ont lancé Need for Speed Unbound en novembre 2022, mais les studios ne sont pas encore prêts à lâcher leur jeu de course. La franchise célèbre ses 30 ans et les développeurs ont décidé de fêter ça dans NFS Unbound avec une seconde année de contenus additionnels.

Les joueurs vont pouvoir découvrir quatre nouveaux Volumes pendant les 12 prochains mois, avec comme toujours des mises à jour thématiques, des modes inédits, des évènements, des défis, des classements, des opportunités de progression et bien sûr des véhicules. Dès le lancement du Volume 6, qui mettra à l'honneur Audi, les Passes de Vitesse comprendront 45 échelons de contenus gratuits et 30 échelons supplémentaires avec le Passe Premium. Les joueurs pourront débloquer à chaque fois deux voitures et divers éléments de personnalisations. En parallèle, les développeurs vont également corriger des bugs et améliorer certaines fonctionnalités.

Need for Speed Unbound n'est pas encore prêt pour la casse, vous pouvez retrouver le jeu de course à partir de 20,99 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.