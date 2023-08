Need for Speed Unbound : des Porsche et une fonctionnalité très demandée débarquent avec la mise à jour Volume 4

Les fidèles de Need for Speed Unbound ont pu profiter de contenu supplémentaire avec les mises à jour Volume 2 et Volume 3, apportant voitures et défis en ligne. Nous ne savons pas quand Criterion Games s'arrêtera, mais il vient de sortir l'extension gratuite Volume 4 avec encore de belles nouveautés.

La marque Porsche est à l'honneur pour ses 75 ans avec une playlist jouable depuis Lakeshore Online, à terminer trois fois pour remporter une Porsche Taycan Turbo S, tandis qu'un Speed Pass gratuit permet notamment d'obtenir la Porsche 911 Carrera S (1997). Les playlists Gauntlet proposent elles d'enchaîner les défis sans se faire attraper par la police pour gagner davantage de récompenses, toutes les playlists et Jonctions sont boostées temporairement pour remporter encore plus de bonus et nous avons accès à 7 lieux de rencontres inédits, 20 défis quotidiens, 15 défis ponctuels et 39 défis hebdomadaires originaux pour continuer à nous amuser.

Les plus fortunés peuvent eux investir dans des packs payants donnant accès à la Lotus Exige S (2006), des voitures cultes d'épisodes passés et une Mercedes-AMG G 63 (2017), tandis que les abonnés EA Play peuvent récupérer une Lamborghini Countach LPI 800-4 (2021) customisée gratuitement et que la McLaren F1 (1994) est offerte aux détenteurs d'une sauvegarde de NFS Heat.

Célébrez les 75 ans de Porsche : Need for Speed Unbound Volume 4 célèbre les 75 ans de Porsche avec de nouveaux évènements thématiques, des cosmétiques et des personnalisations. Les joueurs peuvent se rendre au circuit d'essai Kennedy pour se déchaîner dans une playlist Porsche 75e anniversaire unique et relever des défis basés sur des cascades dans les Jonctions. De plus, terminez trois fois la playlist Porsche pour gagner une Porsche Taycan Turbo S entièrement électrique (2022).

Playlists Gauntlet : Dans les nouvelles playlists Gauntlet, les joueurs devront faire appel à leurs meilleures compétences pour devancer la police de Lakeshore. S'ils se font arrêter par la police, les joueurs perdront leur chance d'obtenir des récompenses, mais s'ils parviennent à dompter les rues de la ville et à atteindre la fin de l'itinéraire, ils gagneront de grosses récompenses.

Nouveau Speed Pass GRATUIT : Le Volume 4 propose un Speed Pass de 75 niveaux, offrant des objets gratuits aux joueurs pour qu'ils puissent en profiter dans les rues de la ville. Franchissez le niveau 50 du Speed Pass pour gagner la Porsche 911 Carrera S (1997) légendaire customisée la plus incroyable que Lakeshore ait jamais vue.

Encore plus de façons de jouer : Les joueurs peuvent désormais accéder à des évènements « boostés » dans Lakeshore Online. Les playlists et les Jointures deviendront inopinément, et pour une durée limitée, Boostés, offrant aux joueurs des récompenses supplémentaires lors des compétitions. Les joueurs peuvent également découvrir 7 nouveaux lieux de rencontre, dont Kennedy Test Track et Griffith Construction, et peuvent désormais emprunter des itinéraires rapides pour se rendre aux Jonctions. Le volume 4 introduit également une toute nouvelle série de 20 défis quotidiens, plus 15 nouveaux défis ponctuels, ainsi qu'une nouvelle série de 39 défis hebdomadaires, pour gagner de l'XP et du cash.

Boutique du jeu : Rendez-vous dans la boutique du jeu pour acheter 3 nouveaux packs de contenu premium de personnalisation et de cosmétiques*, qui incluent de nouvelles voitures, des cosmétiques, des effets de conduite et bien plus encore. De plus, les membres EA Play peuvent vérifier leur garage pour trouver la Lamborghini Countach LPI 800-4 (2021) personnalisée légendaire et néon électrique du 25e anniversaire en guise de récompense.

Pack Swag Hip Hop Origins : Descendez dans les rues au volant de la Mercedes-AMG G 63 (2017) customisée légendaire et célébrez les origines du hip-hop avec le nouveau Hip Hop Origin Swag Pack. Ce pack premium contient une incroyable gamme d'objets au design unique, notamment un pack de vêtements, un masque Doberman, un effet de conduite, un klaxon exclusif et bien plus encore pour 14,99 €.

Lotus Exige S Legendary Custom Pack : Disponible au prix de 9,99 €, ce pack offre aux joueurs la Lotus Exige S légendaire personnalisée (2006) (bodykit et livrée personnalisés) ET un boost Speed Pass de 10 niveaux, qui récompensera les joueurs avec 10 nouveaux objets cosmétiques ou de personnalisation.

Vol. 4 Customs Pack : Ce pack est disponible au prix de 5,99 € et offre aux joueurs 3 nouveaux Custom Builds exclusifs : La NISSAN Skyline GT-R V-spec (1993) d'Eddie - Need for Speed Underground, la NISSAN 350Z (2008) de Rachel - Need for Speed Underground 2, et la Polestar 1 (2020) de Joe - Need for Speed Heat.

Cadeau Need for Speed Heat : Les joueurs qui possèdent Need for Speed Heat et qui achètent Need for Speed Unbound recevront un cadeau de bienvenue exclusif, la McLaren F1 (1994) sera prête et les attendra dans leur Garage à leur arrivée.