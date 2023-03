Need for Speed Unbound : des défis, voitures et cosmétiques supplémentaires pour Lakeshore Online avec la mise à jour Vol. 2

Annoncé deux mois avant sa sortie, Need for Speed Unbound a été lancé en décembre dernier sans créer de remous ni susciter beaucoup d'intérêt chez les joueurs comme la presse. Electronic Arts et Criterion ont tout de même préparé du contenu supplémentaire gratuit pour le jeu de course, qu'ils déploient cette semaine via le patch Volume 2.

Au programme, 40 défis fixes et 3 défis quotidiens supplémentaires pour Lakeshore Online (le site annonce plutôt 40 défis quotidiens et 15 défis fixes), mais aussi 4 épreuves Endurance, 2 playlists Grabuge, 1 playlist de course, 30 activités Meilleurs Tours façon contre-la-montre, et la possibilité de prendre part à des courses-poursuites à plusieurs en multijoueur, avec des récompenses, du cash et de l'expérience à la clé. Remporter tous les Meilleurs Tours débloquera ainsi la mystérieuse Ultimate Luxury, terminer 3 playlists au volant d'une Lotus déverrouillera la Lotus Emira Balmain Edition 2021, les abonnés EA Play obtiennent sans conditions la Nissan Fairlady ZG 1971 biplace, et des effets de pilotage, des poses et plus encore pourront être obtenus au fil de nos courses.

Et pour ceux que cela ne dérange pas de jeter de l'argent par les fenêtres, un DLC Les clés de la carte permet sinon d'afficher l'emplacement de toutes les activités et de tous les objets à collectionner pour 4,99 €, avec, ouf, le pack de vêtements Zen et fureur en bonus.

De nouvelles façons de mettre la gomme : Découvrez les épreuves Endurance, les courses Grabuge et du contenu supplémentaire inédit. Les joueurs peuvent provoquer la police pour vivre de palpitantes courses-poursuites multijoueurs à grande vitesse aux côtés de leurs amis ou défier ces derniers pour obtenir de meilleures récompenses.

De nouvelles façons de jouer : Relevez 40 nouveaux défis, dont 3 nouveaux Défis quotidiens, pour gagner des récompenses, de l'EXP et du cash. Les joueurs peuvent également s'attaquer au Meilleur Tour sur de nouveaux circuits pour une course intense de 30 secondes contre la montre afin d'obtenir de nouvelles récompenses. Les nouveaux événements Playlist ajoutent encore plus de variété au jeu. Terminez les Playlists pour gagner de grosses récompenses, dont une Lotus Emira Balmain Edition personnalisée rare.

Récompenses : Les joueurs peuvent afficher leur style dans les rues de Lakeshore avec des effets de pilotage, des poses, des autocollants et plus encore.

Contenu téléchargeable Les clés de la carte : disponible au prix de 4,99 €, ce contenu téléchargeable dévoile l'emplacement des 260 objets à collectionner (100 ours, 80 œuvres de street art et 80 panneaux) et des 160 activités du jeu. Il comprend également le pack de vêtements exclusif « Zen et fureur » contenant une veste, un t-shirt, un pantalon de survêtement et une casquette.

Si la médiocrité ne vous fait pas peur, Need for Speed Unbound est disponible à partir de 46,27 € sur Amazon.fr.