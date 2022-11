Need for Speed Unbound : configurations PC, résolution et framerate, pré-téléchargement, volants compatibles... EA fait le point avant la sortie

Nous sommes maintenant à moins d'une semaine du lancement de Need for Speed Unbound en avant-première pour les abonnés EA Play et acheteurs de la Palace Edition (disponible à partir de 79,99 € chez Amazon.fr). Electronic Arts livre donc les derniers détails techniques avant sa sortie.

Le jeu en version numérique sera donc disponible le 29 novembre à 8h00 en accès anticipé, et ensuite le 2 décembre à la même heure pour le commun des mortels. Le pré-téléchargement sera accessible dès le 24 novembre sur PC et Xbox Series X|S, et le 26 sur PS5. Le titre tournera d'ailleurs en 4K à 60 fps sur PS5 et Xbox Series X, et seulement en 1280p à 60 fps sur Xbox Series S, sans possibilité de choisir un mode d'affichage privilégiant la résolution ou le framerate.



Electronic Arts a sinon fait le point sur les configurations minimale et recommandée sur PC, les volants compatibles, le cross-play et le contenu global de l'expérience : vous pouvez retrouver tout cela ci-dessous.

DATES DE PRÉCHARGEMENT

PC - 24 novembre 2022 à 8h00 PT / 16h00 UTC / 17h00 CET

Xbox Series S/X - 24 novembre 2022 à 8h00 PT / 16h00 UTC / 17h00 CET

PlayStation : Palace Edition : 26 novembre 2022 à 23h00 PT / 27 novembre à 7h00 UTC / 8h00 CET ; Standard Edition : 29 novembre 2022 à 23h00 PT / 30 novembre à 7h00 UTC / 8h00 CET.



DATES DE SORTIE





Need for Speed Unbound Palace Edition sort le 28 novembre 2022 à 23h00 PT / 29 novembre à 7h00 UTC / 8h00 CET. Need for Speed Unbound Standard Edition sort le 1er décembre 2022 à 23h00 PT / 29 novembre à 7h00 UTC / 8h00 CET. Disponible avec EA Play/EA Play Pro le 28 novembre 2022 à 23h00 PT / 29 novembre à 7h00 UTC / 8h00 CET. EA Play - Essayez Need for Speed Unbound Standard Edition pendant 10 heures et conservez votre progression lorsque vous achetez le jeu.

EA Play Pro - Obtenez la version complète de Need for Speed Unbound avec votre abonnement EA Play Pro.

CONFIGURATION (PC ET CONSOLE)

PS5 : 4K @ 60 IPS

XBox Series X : 4K @ 60 IPS

XBox Series S : 1280p @ 60 IPS CONFIGURATION MINIMALE PC Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur (AMD) :Ryzen 5 2600 ou équivalent

Processeur (Intel) : Core i5-8600 ou équivalent

Mémoire : 8 Go de RAM

Carte graphique (AMD) : RX 570 ou équivalente

Carte graphique (NVIDIA) : GTX 1050 Ti ou équivalente

DirectX : carte compatible DirectX 12

Connexion Internet : 1 Mb/s ou plus rapide

Disque dur : 50 Go ou plus d'espace disponible CONFIGURATION PC RECOMMANDÉE Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur (AMD) :Ryzen 5 3600 ou équivalent

Processeur (Intel) : Core i7-8700 ou équivalent

Mémoire : 16 Go

Carte graphique (AMD) : Radeon RX5700 ou équivalente

Carte graphique (NVIDIA) : GeForce RTX 2070 ou équivalente

DirectX : carte compatible DirectX 12

Connexion Internet : 1 Mb/s ou plus rapide

Disque dur : 50 Go ou plus d'espace disponible Need for Speed Unbound sera disponible sur PC (EA app, Origin, Steam, Epic Games), PS5 et Xbox Series S/X.





CROSS-PLAY

Quels sont les modes compatibles avec le Cross-Play ? Le Cross-play est disponible sur Lakeshore en ligne, le mode multijoueur en ligne de Need for Speed Unbound.

Comment utiliser le Cross-Play ? Lors de votre première connexion à Lakeshore en ligne, vous recevrez une notification indiquant que le Cross-Play est activé. Tant qu’il restera activé, vous pourrez affronter des joueurs sur PC, PS5 et Xbox Series S/X. Sur Xbox, vous devrez peut-être activer le Cross-play dans les paramètres de votre compte. Pour en savoir plus, cliquez ici. Dans le mode Lakeshore en ligne, vous pouvez inviter des amis et rejoindre d’autres sessions sur toutes les plateformes. Si vous désactivez le Cross-Play, vous ne pourrez plus jouer qu’avec des joueurs utilisant le même type de plateforme que vous (par exemple, PlayStation 5 ou PC).



OPTIONS ET PARAMÈTRES





Tout comme Need for Speed Unbound vous offre de nombreuses options de personnalisation de votre personnage et de votre voiture, vous pouvez personnaliser votre expérience de jeu à Lakeshore City à l’aide de nombreux paramètres. Dans le menu principal, accédez à Paramètres pour afficher ou modifier vos préférences en matière d’accessibilité.





FONCTIONNALITÉS D’ACCESSIBILITÉ





Vous trouverez plusieurs options d’accessibilité dans Menu principal -> Paramètres -> Accessibilité. Description des menus (Activé/Désactivée).

Sous-titres (Activés/Désactivés).

Difficulté du mode Histoire (Relax, Difficile, Intense).

Mode daltonien (Activé/Désactivé).

Synthèse vocale dans le chat (Activée/Désactivée).

Taille du texte du chat.

Tremblement de la caméra (curseur permettant d’ajuster les tremblements).

Flou de mouvement (Activé/Désactivé).

Contrôle de l’éclairage (Activé/Désactivé) – Réduit l’intensité, la fréquence et la luminosité des clignotements dans certaines situations.

JEU, COMMANDES, PARAMÈTRES DE PILOTAGE





Dans Menu principal -> Paramètres, vous trouverez plusieurs options pour ajuster le jeu selon vos préférences. Dans la section Commandes, vous pouvez ajuster l’inertie du volant, activer/désactiver les vibrations et voir la configuration de la manette ou des touches pour les menus et dans le jeu. Vous voulez relever un véritable le défi ? Dans le menu Pilotage, sélectionnez l’option Boîte manuelle. Vous pouvez également modifier le système d’unités affiché (mi/h ou km/h) et ajuster le tremblement et la sensibilité de la hauteur de la caméra.

Retours des manettes





PS5 / Xbox Series S/X : le retour haptique/à déclencheur spécifique est pris en charge sur console.

PC : le retour basique et la vibration sur les manettes sont pris en charge au lancement du jeu.

Volants





Need for Speed Unbound prend en charge les volants de course et a été rigoureusement testé avec les modèles suivants : Thrustmaster T300RS (PS5, PC) ;

Thrustmaster TX (Xbox, PC) ;

Thrustmaster T150 (PS5, PC) ;

Thrustmaster TMX (Xbox, PC) ;

Logitech G29 (PS5, PC) ;

Logitech G920 (Xbox, PC) ;

Volant de course Fanatec CSL Elite (PS5, PC, Xbox). Branchez votre périphérique avant de lancer le jeu et vérifiez que votre volant de course est lié à votre profil d'utilisateur.

PARAMÈTRES GRAPHIQUES ET AUDIO





Activez ou désactivez le flou de mouvement, accédez au Mode daltonien et réglez la Correction Gamma dans le menu Graphismes pour ajuster les graphismes en jeu. Avec une bande originale aussi exceptionnelle, Need for Speed Unbound se doit de proposer des options audio à la hauteur. Vous disposez donc de 17 options différentes pour modifier la gamme dynamique, équilibrer les volumes de la voiture, des voix, des effets et de la musique et ajuster les paramètres VOIP lors de vos parties de Lakeshore en ligne avec vos amis.

CAMPAGNE

Bienvenue à Lakeshore City, le paradis de la course urbaine. Votre objectif : gagner assez de Cash pendant la semaine pour participer aux qualifications hebdomadaires, puis améliorer et personnaliser vos voitures pour participer au Grand et repartir avec 1 000 000 $ en Cash.

LAKESHORE EN LIGNE





Aucune course ne ressemble à une autre dans Lakeshore en ligne, le mode multijoueur en ligne de Need for Speed Unbound. Faites la fête avec des proches, défiez d’autres pilotes sur le serveur, gagnez du Cash, achetez des voitures, améliorez leur apparence et leurs performances visuellement... et recommencez ! Pour en savoir plus, consultez notre article Sous le capot - Lakeshore en ligne.

RISQUE ET RÉCOMPENSE





Pour gagner gros, vous devez prendre des risques. Lisez notre article Sous le capot - Faites monter la pression pour savoir comment mettre votre argent en jeu dans Lakeshore City et amasser un maximum de fric.

PERSONNALISATION





Dans Need for Speed Unbound, la personnalisation est passée à la vitesse supérieure. Pour vous démarquer, vous pouvez ainsi personnaliser votre personnage, votre voiture, les effets de pilotage et même votre bannière (dans le mode Lakeshore en ligne uniquement). Pour en savoir plus sur la personnalisation dans Need for Speed Unbound, lisez notre article Sous le capot - Montrez-vous pour en mettre plein la vue.

ÉPREUVES/DÉFIS/ACTIVITÉS





Entre deux parties en mode Lakeshore en ligne ou Campagne, vous pouvez participer à des épreuves, relever des Défis et terminer des Activités pour débloquer des objets vous permettant de personnaliser votre voiture et votre personnage. Pour tout savoir là-dessus, lisez l’article Sous le capot - La rue est à vous.

LE STYLE DANS NEED FOR SPEED UNBOUND





Nous avons établi un partenariat avec des grands noms de la maison comme Champion et Vans, des géants de la chaussure comme PUMA et FILA, des poids lourds du streetwear comme Palace ou Born x Raised et des maisons légendaires comme Versace. Consultez notre article sur l’expression de soi du pilote , puis plongez au jeu et voyez par vous-même !

LA MUSIQUE DE NEED FOR SPEED UNBOUND





Une bande originale rassemblant plus de 70 titres de pionniers internationaux du hip-hop à écouter pendant que vous foncez dans les rues de Lakeshore City. Un nouveau titre d’A$AP Rocky, des morceaux créés par les membres AWGE et une composition originale de Brodinski pour vous laisser porter par le son de la liberté.

