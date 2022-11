Need for Speed Unbound : du gameplay pour les Courses de vitesse et les Rassemblements avec la Mercedes 190 E de A$AP Rocky

C'est déjà la dernière ligne droite pour Need for Speed Unbound, qui sortira la semaine prochaine après des révélations condensées sur son contenu. Il a néanmoins encore quelques cartouches sous le coude, comme cette bande-annonce de gameplay qui vient d'être dévoilée et s'attarde sur différents types d'épreuves.



Nous pouvons ainsi découvrir davantage les Rassemblements, les Courses de vitesse et le système de paris annexes.

Dans Need for Speed Unbound, les Rassemblements sont des évènements du milieu underground lors desquels les joueurs peuvent rencontrer d'autres pilotes de rue pour afficher leur style et leurs voitures personnalisées et mettre en jeu leur argent virtuel. Chaque Rassemblement leur offre la possibilité d'organiser des courses, de gagner de la monnaie en jeu en cas de victoire et d'explorer de nouvelles zones de Lakeshore City. Les spectateurs peuvent également faire des Paris annexes et tout miser sur le pilote de leur choix.

La séquence montre également une Mercedes 190 E en action, et plus particulièrement le modèle personnalisé pour A$AP Rocky, ambassadeur du projet et PNJ dans le jeu. Un bolide a d'ailleurs aussi été tuné aux couleurs de l'artiste et de ses marques en vrai, et il a pu découvrir le résultat lors d'une vidéo promotionnelle.

Need for Speed Unbound sera disponible le 2 décembre sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, et dès le 29 novembre pour les acheteurs de la Palace Edition, disponible à partir de 79,99 € sur Amazon.fr.

