Need for Speed Unbound : un trailer de gameplay pour découvrir le contenu de la Palace Edition

Dès son annonce, Need for Speed Unbound nous avait expliqué que nous aurions le choix entre son édition standard à 69,99 € sur PC et 79,99 € sur PS5 et Xbox Series X|S, et une Palace Edition numérique plus cher de 10 euros, conçue avec la célèbre marque de skateboard et de streetwear londonienne.

Son contenu vient d'être détaillé et elle risque d'intéresser les fous de personnalisation. L'édition Palace comprendra ainsi 4 voitures exclusives, des effets de pilotage, un pack de vêtements, des stickers, une bannière et une emote. Tout cela est d'ailleurs aperçu dans la bande-annonce de gameplay ci-dessus.

Quatre voitures personnalisées conçues en collaboration avec Palace :

Mercedes-AMG GT Black Series 2020 ;



Volkswagen Golf GTI 1976 ;



BMW M3 Evolution II E30 1988 ;



Mercedes-AMG G 63 2017.

Des effets de pilotage exclusifs Palace pour que les joueurs se démarquent de la concurrence avec style.

Un pack de vêtements Stacked Palace contenant 20 articles permettant aux joueurs d’exprimer leur propre style :

1 paire de Skate Slip Ons Vans Palace Jeremy the Duck ;



2 casquettes et un bonnet, dont la casquette GTX 3 Racing ;



2 vestes style sport automobile, dont la veste de pilote Palace AMG ;



9 hauts Palace (polos, tee-shirts, hoodies, haut à manches longues et chemise) ;



5 bas (short cargo Palace Camouflage et Désert, short sport et plusieurs joggings).

Une sélection de stickers Palace et une plaque d’immatriculation « Palifornia » pour créer leur propre voiture personnalisée Palace.

Une pose de personnage Tri-Ferg et illustration de bannière Palace.

La Palace Edition donnera en plus droit à un accès anticipé de 3 jours sur la date de sortie officielle du 2 décembre et sera donc disponible à partir du 29 novembre. Vous pouvez la précommande sur les plateformes habituelles ou via Amazon.fr.

