MAJ Need for Speed Unbound : le premier trailer dévoilé, avec une date de sortie officielle et A$AP Rocky en guest !

Ah, il est déjà 17h00 ? C'est finalement avec un peu d'avance sur l'heure annoncée qu'Electronic Arts et Criterion Games ont levé le voile sur Need for Speed Unbound. La surprise est limitée, sachant que les premières images et le descriptif officiel ont fuité chez un revendeur japonais hier.

Nous pouvons néanmoins complètement apprécier ce Need for Speed Unbound avec une bande-annonce sur le son Shittin Me de A$AP Rocky, qui apparaît aussi dans la vidéo avec un ensemble Marine Serre x AWGE et des chaussures Vans x AWGE. Le rôle du rappeur dans le jeu vidéo reste à confirmer, mais la marque AWGE avec laquelle il collabore devrait elle proposer des vêtements originaux dans l'univers virtuel du titre.

Pour le reste, nous n'avons pas encore de gameplay à proprement parler, mais plein de scènes utilisant le moteur de jeu pour nous montrer les personnages animés, les effets visuels façon comics, la culture graffiti qui se ressent jusqu'à l'esthétique personnalisable de nos bolides et plus encore.

Dans cette course contre la montre, défiez la police et participez à des qualifications hebdomadaires pour arriver jusqu’au Grand, la course de rue ultime de Lakeshore. Sublimez votre garage avec des voitures ultra personnalisées, et brillez grâce à votre style unique, des fringues exclusives et une bande originale percutante.

La date de sortie est bien fixée au 2 décembre 2022, seulement sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, et les précommandes vous permettront de bénéficier de 3 jours d’accès anticipé et d’éléments exclusifs. Avec un calendrier aussi resserré, nous devrions vite réentendre parler de ce NFS Unbound.

Retrouvez le frisson de la course et de la poursuite !

Le monde est votre toile dans Need for Speed Unbound. Un nouveau style visuel signature qui associe des éléments du street art aux voitures les plus réalistes de l’histoire de Need for Speed. Prenez le volant de ces voitures emblématiques pour vivre une campagne solo dans laquelle vous devrez battre vos adversaires, gagner de l’argent et entrer dans la légende la course urbaine.

Dès vos premiers pas dans le monde de Lakeshore City, un cambriolage commis dans un garage familial fait voler en éclat une belle amitié et vous propulse sur une voie qui vous mènera jusqu’à la course de rue ultime pour récupérer votre voiture inestimable.

Pour atteindre le sommet, vous devez prendre des risques. Choisissez comment et quand tout mettre en jeu en faisant des drifts spectaculaires dans la rue, en échappant aux flics ou en misant votre argent dans des paris annexes contre vos rivaux. Mais n’oubliez pas : plus vous allez vite, plus la tension monte... Adaptez-vous et prenez des décisions audacieuses pour dominer les rues de la ville.

Si affronter les meilleurs pilotes de Lakeshore ne vous suffit pas, défiez le pionnier A$AP Rocky dans une épreuve inédite où le style est tout aussi important que le talent pur. Qui sait ? Avec un peu de chance, vous pourriez même admirer sa voiture de plus près... ou même la conduire.

Vous aimez avoir la classe ? Soignez votre look et faites-vous remarquer grâce à des centaines d’éléments cosmétiques, parmi lesquels des tenues de pionniers de la mode, et à une myriade d’options de personnalisation de voiture, dont des effets de pilotages inédits qui vous aideront à illuminer les rues de Lakeshore. Mais attention : en mettre plein les yeux, c’est bien, en mettre plein les oreilles, c’est encore mieux ! Pilotez au son de titres créés par des artistes novateurs issus du monde du hip-hop sous la direction de l’artiste de renommée mondiale A$AP Rocky et d’AWGE, et écoutez en exclusivité le nouveau titre d’A$AP Rocky « Sh*ttin’ Me », que vous avez pu découvrir dans la bande-annonce de lancement.

Passez à la vitesse supérieure et défiez vos proches en mode multijoueur. Rejoignez la communauté en ligne des pilotes de rue, participez à des rassemblements clandestins dans les rues de Lakeshore et découvrez les meilleurs itinéraires de la ville en mode Exploration.

Alors qu'attendez-vous ? Prenez les clés de votre nouvelle voiture et précommandez Need for Speed Unbound dès aujourd’hui pour obtenir du contenu exclusif incluant un pack d’effets de pilotage épiques, des adhésifs, une plaque d’immatriculation, une illustration de bannière, des autocollants et 150 000 $ en cash dans votre portefeuille dès votre première partie multijoueur.

Jouez à Need for Speed Unbound à partir du 2 décembre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC sur Origin, Steam et Epic Game Store pour 69,99 €. Précommandez Need for Speed Unbound Palace Edition pour obtenir une version de luxe créée en partenariat avec Palace Skateboards vendue au prix de 79,99 € et incluant quatre voitures personnalisées, un pack de vêtements, un effet de pilotage, des adhésifs, une plaque d'immatriculation, une pose de personnage et une illustration de bannière.

Abonnez-vous à EA Play pour essayer Need for Speed Unbound pendant 10 heures en accès anticipé**. Les membres EA Play Pro bénéficieront d’un accès illimité à Need for Speed Unbound Palace Edition à partir du 29 novembre. Pour en savoir plus sur EA Play et EA Play Pro, rendez-vous sur https://www.ea.com/fr-fr/ea-play

La course se poursuit après le lancement du jeu ! Le monde de Lakeshore restera en évolution permanente grâce à une série de mises à jour de contenu gratuites disponibles après le lancement et qui ajouteront de nouvelles fonctionnalités, des expériences, du contenu supplémentaire et plus encore. Nous vous dévoilerons prochainement plus d’informations sur le contenu post-lancement.

Liste des voitures