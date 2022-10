Need for Speed Unbound : de premières images et informations en fuite, le style graphique va surprendre !

Nous savons depuis longtemps que Criterion Games prépare un nouveau Need for Speed, mais rien d'officiel n'a encore été dit par EA à son sujet. Les rumeurs veulent qu'il s'agisse d'un épisode avec de fortes composantes multijoueurs et utilisant des effets visuels façon cartoon ou anime. Alors que la révélation doit survenir demain (et que le titre de Need for Speed Unbdound a déjà fuité), un leak vient dévoiler les premières captures et informations.

Le revendeur japonais Neowing a en effet mis en ligne trop tôt la fiche produit du jeu, pour lequel il affiche une date de sortie fixée au 2 décembre 2022 sur PS5 (et certainement Xbox Series X[S et PC), corroborant les dernières fuites en date. Les précommandes seraient récompensées par l'offre d'un DLC avec des effets de conduite, des plaques d'immatriculation, des bannières, des autocollants et 150 000 $ pour le multijoueur. Le descriptif se traduit grossièrement de la manière suivante :

Courez contre la montre, battez la police, mettez-vous au défi de vous qualifier chaque semaine et visez le Lakeshore Ultimate Street Race Challenge. Remplissez votre garage avec des bolides personnalisés réglés avec précision, puis habillez-vous avec votre propre style et des vêtements exclusifs et illuminez les rues avec une bande sonore qui résonne dans tous les coins du monde. Le monde est votre toile Le dernier art de rue et les bolides les plus réalistes de l’histoire de Need for Speed se mélangent pour donner vie au graffiti dans un style visuel complètement nouveau. Accédez à une nouvelle boîte à outils pleine d’effets visuels et sonores énergiques, y compris Burst Nitrous, un nouvel élément de boost qui offre une vitesse vertigineuse. Exprimez-vous au maximum Allez à des rencontres et montrez votre style avec des tonnes d’équipements, y compris des vêtements exclusifs, parmi les dernières modes du monde. Ensuite, faites passer votre voiture au niveau supérieur, transformez-la avec un ensemble et d'autocollants uniques adaptés à votre bolide personnalisé, prenez la première place de la course et démarquez-vous de vos rivaux en prenant votre pose gagnante. Trouvez la liberté au fur et à mesure Une bande-son mettant en vedette des artistes pionniers de la scène hip-hop contemporaine, dont A$AP Rocky et AWGE, offre des chansons originales qui transcendent les genres. La musique originale a été produite par le producteur français Brodinski. Les chansons qui sont proches des diverses expressions du hip-hop dans le monde incarnent la culture underground elle-même, qui peut être considérée comme le cœur de Lakeshore.

Bolides et personnages personnalisables, bande-son originale entre électro et hip-hop par Brodinski avec en prime des morceaux récents, gameplay arcade avec du boost : les bases sont posées. Les premières images confirment que la direction artistique s'approchera grandement des dessins animés, avec des effets visuels et des personnages irréalistes associés à des voitures plus crédibles, sur lesquelles des effets de lumière donneront un aspect cel-shading. Elles nous apprennent aussi que A$AP Rocky devrait avoir son personnage dans le jeu.

L'officialisation arrivera demain, avec peut-être quelques détails en plus sur ce Need for Speed Unbound. Convaincus par cette approche originale de la franchise ?