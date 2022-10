MAJ2 Need for Speed Unbound : un titre et une révélation proche pour l'épisode de 2022, la date de sortie en fuite ?

Cela fait depuis 2020 que nous savons que Criterion Games travaille sur un nouveau Need for Speed et pourtant, nous ne l'avons pas encore vu officiellement. Electronic Arts prévoit toujours de le sortir en 2022, mais alors que l'année avance à grands pas, il est aux abonnés absents. De possibles fuites avaient pour mémoire dévoilé du gameplay en cours de développement, avec des effets visuels façon comics/anime associés à une direction artistique plus réaliste.



Need for Speed 2022 has a cool logo indeed... @ALeekermann @_Tom_Henderson_ do you guys agree? pic.twitter.com/tPCqfRUleA — Ziimbiian (@Ziimbiian_) September 23, 2022

Le titre a refait parler de lui de manière officieuse ces derniers jours. D'abord via un certain Ziimbiian, qui a assuré sur le Reddit de la série avoir découvert le logo du jeu, qui s'appellerait Need for Speed Unbound. Le leaker The Snitch a surenchéri aujourd'hui en postant un message cryptique d'une fonction mathématique sans limites, confirmant à demi-mot le sous-titre.

Guys. You are all so fas guessing... ????



`VW5ib3VuZA` — The Snitch (@insider_wtf) September 29, 2022

L'informateur Tom Henderson, qui rapportait il y a quelques mois que la date de sortie du projet était planifiée pour le 4 novembre 2022, a enchaîné sur son site Insider Gaming en précisant que ses sources lui ont bien confirmé le titre de Need for Speed Unbound et que le lancement était maintenant prévu pour le 2 décembre 2022, exclusivement sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Il serait fortement tourné vers le multijoueur, en proposant des Meetups avec d'autres joueurs pour s'affronter sur des parcours d'une map inédite. La révélation serait prévue pour la première moitié d'octobre, avec un trailer d'environ 1 min 30 s sur du A$AP Rocky.

Le fin mot de l'histoire devrait donc rapidement nous être donné.

???? — Need for Speed (@NeedforSpeed) October 3, 2022

Mise à jour : la révélation se rapproche effectivement bien, le compte Twitter de Need for Speed vient de mettre à jour son avatar et sa bannière avec un logo proche de celui qui devrait être celui de Need for Speed Unbound, et a répondu avec un smiley évocateur à un utilisateur demandant si le lever de rideau surviendrait bien cette semaine.

Mise à jour 2 : Electronic Arts vient de confirmer qu'il allait dévoiler la bande-annonce du prochain Need for Speed en vidéo ce jeudi 6 octobre à 17h00. Une illustration découverte sur le site teaser confirme le titre de cet épisode : Need for Speed Unbound.