EA : premières images des prochains Need for Speed, Battlefield, BioWare et Motive sur PS5 et Xbox Series X

L'EA Play Live s'est tenu cette nuit, et nous a réservé quelques surprises, comme l'annonce d'un nouveau Skate. Electronic Arts s'est tout de même beaucoup contenté de teaser les jeux de la prochaine génération sans vraiment les montrer, et c'est le cas avec quatre expériences qui ont été aperçues très brièvement.



À la fin de l'évènement, Laura Miele, Chief Studio Officer, a pris la parole pour évoquer quatre projets en développement pour la next-gen, et surtout montrer quelques images teasers de ceux-ci. Criterion Games travaille ainsi sur un jeu de course avec « une physique de qualité et un gameplay nuancé » qui proposera des temps de chargement durant tout juste quelques secondes. Pas la peine d'aller chercher trop loin : il s'agit du prochain Need for Speed sur lequel planche l'équipe. BioWare bosse lui sur des univers de fantasy où nous deviendrons le héros de notre propre histoire : plusieurs titres pourraient donc être en cours au Canada, dont le fameux Dragon Age 4 déjà confirmé.



DICE œuvre de son côté sur un jeu de guerre épique avec des batailles à la taille et au réalisme sans précédent. Là encore, inutile de se triturer les méninges, l'équipe développe au moins un nouveau Battlefield pour 2021, et les quelques plans montrés à l'écran sont certainement issus du processus créatif de ce jeu. Enfin, Motive Studios, qui sortira Star Wars: Squadrons à la fin de l'année, est aussi sur un projet innovant qui « mettra le pouvoir et la créativité entre nos mains ». Là, il est plus difficile de savoir à quoi s'attendre, car il pourrait s'agir d'une licence originale, un TPS au gameplay assez libre et pourquoi pas en multijoueur à en croire les premiers plans.

Tout ce beau petit monde verra donc le jour dans les années qui viennent, certainement seulement sur PS5, Xbox Series X et PC.