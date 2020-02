Need for Speed : la franchise retourne chez Criterion pour de nouveaux épisodes sur PS5, Xbox Series X et PC

Annoncé en août et sorti en novembre, Need for Speed Heat ne sera pas resté longtemps dans les esprits des joueurs, qui l'ont pour beaucoup déjà oublié. Il a certes réalisé le meilleur démarrage de la série sur cette génération de consoles, mais n'a que moyennement séduit les critiques et le public.

Peut-être encouragé par cet accueil mitigé, Electronic Arts a décidé de retirer la franchise de chez Ghost Games, qui a participé à Need for Speed Rivals en 2013 et s'est occupé seul de ses suites depuis le Need for Speed de 2015. Et c'est Criterion Games, créateur des légendaires Burnout et a déjà porté la saga de Need for Speed: Hot Pursuit à Need for Speed Rivals qui va reprendre le flambeau à Guildford, au Royaume-Uni. L'équipe avait pour rappel grandement été diminuée par le départ des cofondateurs Alex Ward et Fiona Sperry en 2014, alors que des développeurs clés avaient été transférés chez Ghost Games et que l'équipe restante a soutenu DICE sur les derniers Battlefield et Star Wars Battlefront.

Avec une histoire et une passion pour les jeux de course et une vision de ce que nous pouvons créer, l'équipe Criterion va amener Need for Speed à la prochaine génération. Ghost Games a contribué à offrir à nos joueurs de grandes expériences Need for Speed. En livrant constamment des AAA, nous avons besoin d'équipes aux compétences diverses dans des lieux où nous pouvons continuellement les soutenir et faire venir de nouveaux membres. Malgré nos meilleurs efforts pour établir un groupe de développement indépendant à Göteborg sur plusieurs années, il est devenu clair que l'étendue des talents dont nous avons besoin pour maintenir un studio AAA complet n'est tout simplement pas à notre disposition là-bas. Criterion peut également fournir le leadership cohérent dont nous avons besoin pour continuer à créer et offrir de nouvelles expériences Need for Speed pour longtemps. Criterion est un studio fantastique, et nous sommes impatients de renforcer leur équipe talentueuse et de construire un grand avenir pour Need for Speed. Les équipes d'ingénieurs de Göteborg sont également essentielles à nos plans en cours chez EA.

À l'avenir, Ghost Games va redevenir EA Gothenburg, et aider l'éditeur sur des questions plus techniques, notamment le développement du Frostbite Engine. Une partie de l'équipe créative va être déversée chez Criterion, tandis que d'autres membres sont en attente de décision pour leur replacement.

L'expertise en ingénierie de notre équipe de Göteborg, dont certains sont des architectes du moteur Frostbite, est vitale pour un certain nombre de nos projets en cours, et ils resteront à cet endroit. En dehors des ingénieurs et de ceux que nous prévoyons de transférer à d'autres postes, il y aurait 30 employés restants à Göteborg, et nous espérons en affecter autant que possible à d'autres postes dans la société.

Si Burnout n'est à priori pas prêt de revenir, Need for Speed aura donc droit à de nouvelles aventures sur la « prochaine génération » de consoles, soit sur PC, PS5, Xbox Series X et peut-être Switch, et c'est Criterion Games qui va s'en charger.

