Need for Speed : quel avenir pour la franchise ? EA Games s'exprime

La franchise Need for Speed n'est plus la priorité d'Electronic Arts. Criterion Games a sorti NFS Unbound en 2022, le jeu de course a eu droit à pas mal de contenus additionnels au fil des mois grâce à une petite équipe, mais le développeur est désormais entièrement focalisé sur le prochain Battlefield. Le jeu de tir a refait parler de lui hier avec l'annonce du Battlefield Labs, l'occasion pour EA Games de faire le point sur l'avenir de Criterion Games et de la licence Need for Speed.

Dans un communiqué adressé à Eurogamer, Vince Zampella, responsable de la franchise Battlefield, annonce à demi-mot la fin des contenus pour Need for Speed Unbound, mais la licence NFS va revenir :

L'équipe Need for Speed de Criterion rejoint ses collègues travaillant sur Battlefield. En tant qu'entreprise, il était important pour nous de profiter de l'année dernière pour écouter notre communauté Need for Speed et utiliser leurs commentaires pour créer du contenu pour Unbound. Grâce à une meilleure compréhension de ce que nos joueurs attendent d'une expérience Need for Speed, nous prévoyons de faire revenir la franchise de manière nouvelle et intéressante.

Vous l'aurez compris, plus aucun studio ne développe désormais de jeu Need for Speed, EA Games a placé Criterion Games, DICE et même Motive Studio sur le prochain Battlefield. La franchise de jeux de course va sans doute rester un moment au placard, au grand dam des fans.

