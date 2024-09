Battlefield : première image et informations pour le prochain jeu, les fans déjà rassurés

Battlefield 2042 n'a pas été une réussite, mais Electronic Arts ne lâche rien et développe évidemment un nouvel opus. Mieux encore, plusieurs titres sont en conception dans un univers connecté chapeauté par Vince Zampella. Ripple Effect Studios développe sa propre expérience, DICE et Criterion Games sont évidemment sur d'autres projets, aidés par une équipe de Motive Studio.

Tout cela est un peu flou pour l'instant, mais les fans ont du concret à se mettre sous la dent cette semaine. Vince Zempella s'est longuement entretenu avec IGN pour parler du prochain jeu Battlefield, qui s'annonce déjà énorme. Le directeur de la franchise dévoile que le prochain Battlefield prendra place à l'époque moderne, s'inspirant de la réussite des BF 3 et 4. Un premier dessin conceptuel est d'ailleurs à admirer ci-dessus. Voilà qui va ravir les joueurs qui n'ont pas apprécié le retour dans le passé (BF 1 et V) ou le saut dans le futur (BF 2042).

Autre point qui n'a pas fonctionné auprès des fans, les cartes à 128 joueurs. Battlefield 2042 était revenu à des maps avec deux fois moins de personnes, le prochain Battlefield devrait lui aussi avoir des cartes pour 64 joueurs, moins vastes, mais mieux conçues et donc plus amusantes. Les fans seront également ravis d'apprendre que les classes de personnages feront leur retour dans ce futur volet, adieu les Spécialistes.

Concernant l'avenir de la franchise, Vince Zampella affirme vouloir de nouveau faire de meilleures ventes que Call of Duty, même si le journaliste d'IGN précise que cela n'a jamais été le cas. La franchise d'Activision ne s'est jamais arrêtée, mais elle a connu des bas, Battlefield peut arriver à la détrôner avec ce prochain opus. Mais le patron de la licence veut aller encore plus loin et affirme avoir eu des discussions pour créer du contenu Battefield transmédia (films, séries, etc.). Il prend l'exemple d'Arcane, véritable succès pour Netflix et Riot Games, l'intérêt marketing est évident, mais Vince Zampella n'a pas encore trouvé la bonne opportunité et préfère se concentrer sur les jeux vidéo pour le moment.

Concernant la sortie du prochain Battlefield, les informations précises sont maigres. Le responsable de la franchise déclare que des tests sont réalisés toutes les semaines, un programme pour la communauté devrait être lancé l'année prochaine, sans doute une alpha ou bêta fermée, mais EA Games viserait une sortie en 2025 tout de même. Le jeu sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, mais Vince Zampella ne se prononce pas sur des améliorations pour PS5 Pro et encore moins pour un portage sur la prochaine console de Nintendo, « qui n'a pas été annoncée et qui n'existe pas ». Mais il aimerait quand même avoir Nintendo en tant que partenaire, reste à savoir si la machine tiendra suffisamment la route pour accueillir un tel titre.

En attendant d'avoir de nouvelles informations plus concrètes sur le prochain jeu Battlefield, vous pouvez retrouver BF 2042 à 18,69 € sur Amazon.