Electronic Arts envoie l'un de ses plus gros studios en renfort sur la série Battlefield

Il va y avoir encore un peu de changement du côté d'Electronic Arts, qui a déjà séparé ses activités en 2 pôles : EA Sports pour ses licences sportives, et EA Entertainment pour ses autres franchises. Il va en effet basculer l'un de ses studios majeurs d'un camp à l'autre, pour aider à la création d'une franchise en particulier.

Vince Zampella, directeur général du groupe en charge des séries Apex Legends, Star Wars Jedi et Battlefield, vient en effet d'annoncer que Criterion, studio connu pour son travail sur les Burnout et derrière Need for Speed, allait rejoindre EA Entertainment. Le but est de permettre à l'équipe de participer au développement des prochains Battlefield, au même titre que DICE, Ripple Effect et Ridgeline. Les développeurs ne seront pas trop perturbés : ils ont déjà collaboré à la création de Battlefield Hardline, Battlefield V et Battlefield 2042.

Et si vous craignez pour l'avenir de Need for Speed, rassurez-vous : le prochain épisode est toujours en développement par Criterion, alors que la franchise sera désormais chapeautée par Vince Zampella pour EA Entertainment.



Un message de Vince Zampella, directeur général du groupe - Apex Legends, Star Wars Jedi, Battlefield, Need for Speed Bonjour à tous, Aujourd’hui, j’aimerais partager que l’équipe talentueuse de Criterion Games rejoindra EA Entertainment. Criterion a une riche histoire dans le jeu, ayant travaillé sur Battlefield™, Battlefront™, Burnout et, bien sûr, Need for Speed™. Je suis ravi qu’un studio avec un tel pedigree rejoigne les studios que je supervise. Comme nous l’avons déjà dit, nous sommes tous impliqués dans Battlefield. Aujourd’hui, Criterion est ajouté à nos studios Battlefield de classe mondiale dédiés à l’ouverture d’une nouvelle ère pour la franchise. La majorité de l’équipe travaillera aux côtés de DICE, Ripple Effect et Ridgeline, dirigés par Byron Beede, directeur général de Battlefield. L’expérience de Criterion avec Battlefield, notre technologie et la création d’expériences attrayantes auront un impact positif immédiat alors que nous continuons à travailler sur Battlefield 2042 et que nous poursuivons la pré-production sur un univers Battlefield connecté. Il n’y a pas de meilleur studio pour nous rejoindre dans ce voyage et je ne pourrais pas être plus excité. Les travaux se poursuivront également sur la suite de Need for Speed. Beaucoup d’entre vous connaissent peut-être mon histoire dans les jeux vidéo, ayant travaillé avec des équipes extrêmement talentueuses sur Apex Legends, Titanfall et Star Wars™™ Jedi ici à Electronic Arts. Mais vous ne savez peut-être pas que j’ai une passion pour les voitures, ce qui fait également de Criterion un partenaire idéal pour explorer un autre genre de jeu que j’aime. Je suis vraiment impatient de travailler avec un groupe central alors que nous façonnons ce qui va suivre la franchise. Joignez-vous à moi pour souhaiter la bienvenue à Criterion dans l’équipe. Merci Vince

Electronic Arts joue clairement son va-tout sur Battlefield, alors que DICE développe probablement un nouvel épisode, que Ripple Effect prépare sa propre expérience, et que Ridgeline est sur un jeu solo dirigé par Marcus Lehto. Dans ce contexte déjà riche, Criterion devrait simplement servir de soutien à ses camarades.

