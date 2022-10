Wild Hearts : Electronic Arts nous en dit plus au sujet du jeu de chasse d'Omega Force

Depuis quelques jours, Electronic Arts a repris du poil de la bête et communique activement sur les prochains jeux de son catalogue, dont un certain Wild Hearts, un Action-RPG AAA développé par Omega Force et édité au sein du label EA Originals. Directement daté suite à sa révélation au détour d'une première bande-annonce qui donnait le ton, il a ensuite eu droit la semaine dernière à un trailer de gameplay durant 7 minutes, nous montrant notamment la chasse du Kingtusk. De notre côté, nous avons pu assister à une présentation du jeu et nous y essayer (nos impressions arriveront plus tard), l'occasion de glaner quelques informations supplémentaires que nous allons répertorier ici.

Le producteur Yosuke Hayashi de Koei Tecmo nous a d'abord rappelé que l'éditeur japonais est né de la fusion de ces deux entités, ayant respectivement à leur disposition Omega Force pour Koei et Team Ninja pour Tecmo. Le but des développeurs derrière Wild Hearts s'inscrit donc dans la lignée de ce qui est notamment proposé avec les Dynasty Warriors, à savoir proposer des jeux d'action pouvant être appréciés par tous, comprenez par là que nous devrions être sur un niveau d'accessibilité large plutôt qu'un titre masocore comme peut l'être Wo Long: Fallen Dynasty. Notre ami du jour a également rappelé que le studio est à l'origine des Toukiden, eux aussi à classer dans la catégorie des hunting games, mais Wild Hearts est bien une nouvelle licence sans aucun lien avec. En développement depuis 4 ans, Wild Hearts s'inscrit donc dans cette lignée avec comme piliers la chasse et le crafting, et se voit déjà comme une nouvelle référence du genre. Et bien qu'il ne soit pas rentré dans les détails, ce partenariat avec EA Originals est là pour combler les lacunes de Koei Tecmo en termes d'expérience à l'échelle mondiale et surtout occidentale. Nous avons par la suite appris qu'un doublage en plusieurs langues sera proposé, en plus de la traduction, ce qui fait sans doute partie de ladite expertise.

L'un des attraits de Wild Hearts, c'est qu'il pourra être joué à plusieurs par tout le monde en équipe de trois joueurs, et ce du début à la fin, que ce soit le scénario ou le contenu annexe, au moins 30 heures de trame principale étant promises avec des surprises et une « belle histoire ». La taille du groupe influencera la difficulté avec une mise à l'échelle automatique, mais aucun prérequis en termes d'avancée dans le scénario ne limitera le jeu en coop. D'ailleurs, les développeurs ont un temps essayé de proposer un groupe de quatre joueurs, mais cela ne fonctionnait pas, en plus du fait qu'il est plus simple de réunir deux autres personnes. Nous pourrons donc rejoindre le monde d'un ami via un portail, et ce à n'importe quel moment, afin de prendre part à des chasses ou simplement explorer Azuma. Rassurez-vous, le loot ne sera pas instancié, mais distribué à chaque joueur indépendamment.

Les karakuris fabriqués ne disparaissant pas (un banc par exemple), nous serons donc en mesure de découvrir les créations des autres joueurs lors de nos visites. Il sera par exemple possible de créer un automate pour pêcher et d'autres aideront dans la collecte de ressources. Certains serviront à se déplacer plus aisément comme le planeur, la tyrolienne ou le tremplin, en plus de la possibilité d'escalader les parois, une jauge d'endurance étant tout de même là pour nous limiter, à la manière de The Legend of Zelda: Breath of the Wild (le jeu a été cité).

Une ville baptisée Minato fera office de hub et donnera accès à des quêtes annexes pour aider ses citoyens, mais ne sera en rien un point de passage obligatoire pour progresser contrairement par exemple à la Tour de Destiny 2. Notre avatar, à la base simple chasseur de sanglier, sera entièrement personnalisable à la manière de Nioh 2 et un système de transmogrification permettra de conserver notre look tout en étant bien équipé. À ce sujet, nous aurons accès à 8 types d'armes dont les katanas, maillets, arcs et bâtons, aux combos dépendants des karakuris utilisés et disposant toutes de finishers. Quant aux kemonos, ils pourront revenir plus forts et même interagir entre eux, sans doute à la manière d'un Monster Hunter: World. Enfin, un suivi post-lancement est prévu, mais aucun détail n'a été donné, ce qui devrait arriver en temps et en heure, et du cross-play sera intégré.

Wild Hearts est attendu le 17 février 2023 sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, EGS, Origin). Vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur consoles via Amazon au prix de 79,99 €.