Battlefield : univers connecté, nouveau jeu par Ripple Effect, départ du General Manager et Zampella en directeur de franchise, l'avenir se précise

Le départ du directeur de la conception Fawzi Mesmar n'était que le premier signe d'un grand changement chez DICE suite à la sortie de Battlefield 2042. Un long article de Gamespot vient en effet nous en apprendre plus sur l'avenir proche et lointain de l'équipe, et il y a des chamboulements.



DICE has some of the best talent in the industry and the team is in great hands. I’ll be here to support the transition over the next few months before I head out on my new adventure. I can promise you all there is a lot to look forward to on the Battlefield! pic.twitter.com/BVT9v6yRRQ

Déjà, le General Manager de DICE Oskar Gabrielson vient d'annoncer qu'il quittait le studio et Electronic Arts, pour vivre de nouvelles aventures encore secrètes. Il sera remplacé par Rebecka Coutaz, ancienne directrice d'Ubisoft Annecy, qu'il aidera à prendre en main ses nouvelles missions jusqu'à la fin de l'année.

« Il est difficile d'exprimer ma passion pour notre studio, nos équipes et la franchise Battlefield. La dernière décennie avec l'équipe de DICE a été tout simplement incroyable. Des débuts de Battlefield 3 à Star Wars Battlefront et Battlefield 1, et bien sûr le retour de la guerre totale avec Battlefield 2042 », a déclaré Gabrielson. « Il y a eu tellement de bons souvenirs de travail avec nos équipes. DICE a certains des meilleurs talents de l'industrie et l'équipe est entre de bonnes mains. »

Et dans le même temps, Vince Zampella, toujours directeur de Respawn Entertainment œuvrant aussi en tant que directeur général chez DICE LA aka Ripple Effect Studios, équipe de soutien sur Battlefield Portal, devient responsable de la franchise Battlefield au global.

« Il crée un divertissement qui fait partie de la culture populaire et résonne au-delà des jeux. Nous amenons l'une des personnes les plus influentes et les plus talentueuses du divertissement dans une franchise qui est prête à être lancée dans l'ère moderne du jeu. C'est un point d'inflexion extraordinaire dans l'histoire de la série. Sa capacité à diriger des studios et à rassembler des développeurs afin qu'ils puissent créer des expériences de classe mondiale est inégalée », a déclaré Laura Miele, COO d'Electronic Arts. «J e pense que la structure, le processus et la vision qu'il apporte permettront à Battlefield d'exceller comme jamais auparavant. Personne ne connaît mieux les jeux de tir et les services en direct que Vince. »

Il est aussi dévoilé dans le même temps que Ripple Effect Studios développe sa propre « expérience » dans l'univers de Battlefield 2042, et que lui et le jeune studio anonyme de Marcus Lehto vont aider à remettre ce BF 2042 sur le droit chemin avec des mises à jour et améliorations ces prochains mois. L'équipe de Lehto basée à Seattle aura pour objectif plus éloigné d'apporter des éléments scénarisés et du développement d'univers ou de personnages aux futurs projets Battlefield. Elle sera ainsi impliquée dans l'histoire qui sera mise en place dans les futures saisons du jeu multijoueur.



« Nous avons de la chance d'avoir des fans aussi passionnés, et je suis convaincu que nous continuerons à faire tout notre possible pour répondre à leurs attentes. Nous croyons en 2042 car c'est la pierre angulaire de l'avenir alors que nous commençons à travailler pour étendre l'univers », Miele a déclaré . « Dans l'ensemble, nous sommes à fond sur Battlefield. C'est l'une des franchises les plus importantes et les plus précieuses de l'industrie. Collectivement, nous cherchons à libérer son énorme potentiel. »

« Alors que lui et son équipe dans la région de Seattle commencent tout juste à construire le monde Battlefield de demain, leur travail façonnera les saisons suivantes de 2042 et au-delà », a déclaré Byron Beede . « Ce nouveau studio agira en tant que moteur de la narration en étroite collaboration avec DICE et Ripple Effect Studios pour aider à créer de superbes expériences pour les joueurs dans l'univers de Battlefield. »

Vous l'aurez peut-être compris à la lecture de ces déclarations, mais entre les envies de développement de Battlefield 2042, le futur projet de Ripple Effect et Battlefield Mobile, DICE a de grandes ambitions pour la licence. Vince Zampella déclare carrément vouloir créer un univers Battlefield connecté, avec des personnages et histoires partagés, rien que ça. Nous devrions donc rester quelque temps dans ce cadre futuriste, mais pour les informations concrètes, il faudra partager.

C'est une stratégie en « Et » à bien des égards. Nous continuerons d'évoluer et de développer Battlefield 2042, et nous explorerons de nouveaux types d'expériences et de modèles commerciaux en cours de route, que nous pourrons ajouter à cette base pour offrir une gamme impressionnante d'expériences à nos joueurs. Dans cet univers, le monde est interconnecté avec des personnages et une narration partagés. Cet univers est également construit avec notre communauté alors que nous exploitons la puissance du portail et du contenu généré par les utilisateurs qui met la créativité entre les mains de nos joueurs. »

Nous avons l'intention de construire un univers Battlefield, avec plusieurs projets interconnectés et le joueur au centre. Nous prévoyons de développer Battlefield et de rencontrer des joueurs où ils jouent à travers diverses expériences et modèles commerciaux, y compris notre prochain Battlefield Mobile à venir en 2022 d'Alex Seropian et Industrial Toys.