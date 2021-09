Battlefield Mobile : premières images de gameplay et menus détails pour le free-to-play, bientôt en bêta test

Avant même l'officialisation de Battlefield 2042, Electronic Arts avait confirmé que la saga se poursuivrait en 2022 avec un épisode pour mobiles développé par Industrial Toys. L'éditeur vient d'annoncer qu'il allait débuter des tests cet automne aux Philippines et en Indonésie sur Android, en donnant d'abord accès au mode Conquête et à la seule map Grand Bazaar.

La page Google Play Store de celui qui s'appellera juste Battlefield Mobile a été mise en ligne dans la foulée, nous permettant de découvrir les premières images et un peu plus de détails sur le free-to-play. Le gameplay du FPS multijoueur mettra logiquement en scène des combats explosifs avec des armes variées, des gadgets, des chars, des VTT, des décors destructibles, des skins, et 4 classes : Assaillant, Soutien, Medic et Éclaireur. Notre arsenal pourra être personnalisé, et il sera possible de débloquer des héros avec une histoire et des missions proposées.

Il faudra désormais se montrer patient pour mettre la main sur la version commerciale, prévue pour l'année prochaine donc. D'ici là, Battlefield 2042 peut lui être précommandé à partir de 59,99 € sur Amazon.fr.