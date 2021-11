Battlefield 2042 : le directeur de la conception quitte DICE

Battlefield 2042 est sorti au début du mois, et de nombreux joueurs ont bien du mal à s'amuser sur le FPS de DICE et Electronic Arts, la faute à de très nombreux bugs. Le titre s'est fait descendre sur Steam, mais les développeurs publient des patchs et ne comptent pas s'arrêter. Sauf Fawzi Mesmar.

Fawzi Mesmar était le directeur de la conception de Battlefield 2042, il avait également travaillé sur Star Wars: Battlefront II et BFV, mais il vient de quitter DICE, comme le dévoile VGC. Il occupait ce poste de depuis 2019 et l'annonce de son départ a été fait via un e-mail envoyé à ses collègues. Il remercie évidemment toute l'équipe et explique qu'il pensait déjà à quitter DICE depuis un moment, mais a voulu attendre le lancement de Battlefield 2042 pour l'officialiser.

Fawzi Mesmar reste mystérieux quant à son prochain projet professionnel, mais il sera toujours à Stockholm, non loin des studios de DICE donc. Si BF2042 vous intéresse, vous pouvez vous le procurer grâce à notre guide d'achat : BON PLAN sur Battlefield 2042 : où le trouver pas cher (#NePayezPasVosJeuxPleinPot)

