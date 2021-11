Battlefield 2042 dans le Top 10 des jeux les moins bien notés sur Steam

Très attendu par les fans de la franchise, Battlefield 2042 est disponible depuis une dizaine de jours, et la pilule passe mal. De nombreux joueurs rencontrent en effet un paquet de problèmes pendant leurs parties en ligne, rendant l'expérience totalement injouable, et attendent des correctifs.

VG247 mentionne notamment des balles qui dévient n'importe comment, des hitboxes mal calibrées, des performances sur PC désastreuses, un écran de personnalisation de l'arme buggué ou encore l'absence d'un tableau des scores classique, sans parler de l'absence d'une Saison 1. Et le patch day one n'y change rien, alors les joueurs ont décidé de faire entendre leur colère sur Steam, où Battlefield 2042 a reçu 36 399 évaluations, principalement « plutôt négatives ». Oui, ça pique, et le site Steam 250 dresse même un terrible classement : Battlefield 2042 est le neuvième jeu le moins bien noté sur la plateforme de Valve, avec un score de seulement 2,52/10. Bon, il est encore loin d'eFootball 2022 avec son 1,25/10, lui aussi bien pointé du doigt pour son lancement raté en septembre dernier.

DICE et Electronic Arts ont donc du pain sur la planche pour corriger le tir et faire de Battlefield 2042 leur jeu de guerre à grande échelle qualitatif. Heureusement, les problèmes ne surviennent pas chez tout le monde. Vous pouvez retrouver Battlefield 2042 à 59,99 € sur Amazon.

