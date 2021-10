Battlefield 2042 : gain d'expérience, système de progression, fiche de jeu et éléments cosmétiques payants, DICE fait le point

Avant de laisser le grand public approcher Battlefield 2042 dans le cadre d'une bêta fermée puis ouverte la semaine prochaine, DICE voulait faire un point sur le système de progression et les éléments esthétiques du jeu multijoueur. L'expérience récompensera ainsi principalement les joueurs tournés vers la complétion d'objectifs et le soutien de leurs alliés, avec des Rubans à débloquer. Il sera possible de monter jusqu'au niveau 99 pour débloquer des Spécialistes, des armes, des véhicules, des gadgets, ainsi qu'une multitude d'éléments esthétiques, suite à quoi vous pourrez grimper du niveau S001 au S999, cette fois juste pour la frime et sans avantage. Il y aura également un système de Maîtrise pour obtenir des éléments de personnalisation pratiques ou cosmétiques pour des armes ou objets.



À part ça, une Fiche de jeu personnalisable fera office de carte de visite auprès de la communauté, il sera possible de mélanger nos accessoires de corps et de tête sauf pour les skins légendaires, et des autocollants pourront être mis sur les véhicules. Bien évidemment, c'est la norme aujourd'hui : une partie des éléments esthétiques sera payante et à acheter via la boutique du jeu. Le point complet sur ces sujets est lisible ci-dessous.

PROGRESSION

GAGNER DE L'EXPÉRIENCE

Notre approche du système d'EXP dans Battlefield 2042 consiste à récompenser en priorité les joueurs qui jouent les objectifs et restent avec leur équipe et leur escouade jusqu'à la fin du match, et qui réalisent ensuite diverses actions telles que des éliminations, des assistances ou d'autres actions de soutien.

En plus de cela, les Rubans sont un excellent moyen de gagner de l'EXP, et nous sommes ravis de les voir revenir sous une nouvelle forme pour Battlefield 2042. Vous pourrez gagner des Rubans en accomplissant différents objectifs dans le jeu. Chaque Ruban dispose de 3 paliers qui vous permettront de gagner plus d'EXP. Plus vous progressez avec un Ruban spécifique, plus vous gagnez d'EXP en fin de manche. Voici quelques exemples de Rubans que vous pouvez obtenir :

Ruban d'objectif : jouez l'objectif ;

Ruban d'équipier : soutenez vos coéquipiers par le biais de réanimations et d'assistances diverses ;

Ruban de logistique : soignez et ravitaillez d'autres joueurs et réparez des véhicules ;

Ruban de renseignements : repérez et perturbez des ennemis, en utilisant des IEM ou en détruisant des drones par exemple ;

Ruban de combat : éliminez des ennemis et détruisez des véhicules.

Un exemple des Rubans susmentionnés – visuel non définitif

Dès la sortie, vous pourrez rejoindre le champ de bataille et commencer à gagner de l'EXP, jusqu'au niveau 99. Au fur et à mesure que vous monterez en niveau, vous débloquerez des Spécialistes, des armes, des véhicules, des gadgets, ainsi qu'une multitude d'éléments esthétiques. Mais une fois le niveau de jeu maximal atteint, l'aventure n'est pas encore terminée. Vous pourrez continuer à monter en niveau grâce à ce que nous appelons les niveaux S, qui vont de S001 à S999. Bien que les niveaux S n'offriront pas de nouvelles récompenses, ils vous permettront de montrer aux autres joueurs que vous avez une grande expérience du champ de bataille !

DÉBLOQUER DES ARMES

Une fois que vous avez gagné suffisamment d'EXP, vous recevez une promotion et passez au niveau de jeu suivant. Chaque nouveau niveau vous rapporte de nouvelles récompenses, dont des armes, des gadgets, des éléments esthétiques et bien plus.

Au début de votre voyage, vous aurez accès à un ensemble varié de Spécialistes, d'armes, de véhicules et de gadgets. Ainsi, vous pouvez expérimenter différents styles de jeu avant de découvrir d'autres éléments à débloquer au cours de votre progression.

Il y aura beaucoup de matériel à débloquer dans Battlefield 2042, à mesure que vous gravirez les échelons. Cependant, le voyage ne se limite pas à collectionner des armes et des gadgets.

MAÎTRISE

Le matériel que vous débloquerez disposera de son propre système de progression basé sur la maîtrise. Vous débloquerez davantage d'éléments si vous atteignez certains critères avec ce matériel. Par exemple, réussir assez d'éliminations au fusil d'assaut M5A3 vous fera débloquer une nouvelle lunette. De même, avec un véhicule, vous pourrez gagner de l'équipement à mesure que vous l'utiliserez pour atteindre vos objectifs (en capturant des points, par exemple).

À certaines étapes de la Maîtrise, lorsque vous aurez réussi 40 éliminations avec une arme par exemple, vous obtiendrez également des éléments esthétiques pour ce matériel, comme une nouvelle skin ou un nouveau palier d'insigne de Maîtrise pour décorer votre fiche de jeu et mettre en avant vos exploits.

Obtenir les meilleures récompenses de Maîtrise pour le matériel et les Spécialistes constituera une tâche colossale, et chaque élément esthétique que vous débloquerez témoignera de votre dévouement et de votre talent. Ce sera un excellent moyen de montrer vos aptitudes aux autres joueurs !

"Pour vous aider à mettre en valeur votre maîtrise de différents styles de jeu, nous avons créé un code couleur unique et uniforme (noir et rouge) pour tous les éléments esthétiques de Maîtrise, que ce soit pour les niveaux de jeu, les insignes, les tenues des Spécialistes ou les skins d'armes. Dès que vous verrez ces couleurs sur un joueur, vous saurez immédiatement qu'il faudra s'en méfier", déclare Feras Musmar, directeur de conception.

LA FICHE DE JEU

Dans Battlefield 2042, vous disposerez d'une fiche de jeu personnalisable qui vous permettra d'afficher votre niveau de jeu, votre icône, votre titre, l'illustration de votre carte (arrière-plan) et jusqu'à trois insignes que vous aurez obtenus en maîtrisant vos armes, vos véhicules, vos gadgets ou vos Spécialistes. Votre niveau de jeu, ou votre niveau S par la suite, sera déterminé par votre progression globale, sans niveaux distincts liés aux performances des classes, des armes et des véhicules.

Vous pourrez voir et personnaliser votre propre fiche de jeu via l'écran Jouer. Bien sûr, lorsqu'un adversaire vous éliminera, sa fiche de jeu apparaîtra sur votre écran d'élimination pour vous rappeler qu'il a eu raison de vous. Enfin, vous pourrez consulter les fiches de jeu des autres personnes dans l'écran de fin de manche, mais pas seulement.

"Nous adorons les fiches de jeu, car elles vous permettront d'exprimer votre identité et de mettre en avant les succès dont vous êtes les plus fiers. Avec un tel éventail de styles de jeu différents de la part de nos joueurs, nous ne pouvons qu'espérer avoir suffisamment de récompenses différentes pour satisfaire cette créativité de jeu ! Nous avons hâte de voir les fiches de jeu uniques et personnalisées que vous nous proposerez", ajoute Musmar.

Voici un exemple de fiche de jeu que vous pourriez voir dans le jeu :

En jouant, vous obtiendrez des éléments de personnalisation (comme de nouvelles illustrations, des icônes et des titres) pour votre fiche de jeu grâce à vos niveaux de jeu ou aux actions et découvertes uniques que vous ferez. Quant à savoir ce que ces actions et découvertes impliquent, nous avons hâte que vous puissiez le découvrir par vous-même quand le jeu sera sorti.

CROSS-PROGRESSION

Pour rappel, nous avons également intégré une fonctionnalité de cross-progression pour Battlefield 2042, qui sera partagée sur toutes les plateformes et voyagera avec vous où que vous alliez, tant que vous jouerez sur le même compte EA. Cela signifie que votre progression et vos achats débloqués sur la version PlayStation du jeu seront conservés sur la version Xbox ou PC, et vice versa.

Par exemple, la nouvelle skin débloquée pour votre fusil d'assaut M5A3 sur PlayStation et votre progression dans le jeu (niveau de jeu et Maîtrise) vous accompagneront si vous décidez de passer à l'action sur Xbox Series X|S.

Il y a toutefois quelques limitations à la cross-progression que nous tenons à préciser : certains articles, comme les éléments esthétiques de l'Édition Spéciale, l'artbook et la bande originale numériques, la monnaie Premium non dépensée et les articles de précommande, ne seront pas transférés. Ceci dit, nous sommes ravis de pouvoir vous donner la liberté de jouer et de continuer à progresser où que vous choisissiez de jouer.

ÉLÉMENTS ESTHÉTIQUES

Battlefield 2042 proposera une grande variété d'éléments esthétiques pour vous permettre de modifier librement l'apparence de vos Spécialistes et de votre équipement, afin que vous puissiez vous exprimer sur le champ de bataille à votre façon.

Vous pourrez gagner des éléments esthétiques en jouant ou en les achetant.

SKINS

Il existe de nombreuses façons de gagner de nouvelles skins et autres éléments esthétiques pour les Spécialistes, les armes ou les véhicules. Ces éléments esthétiques se déclinent en plusieurs niveaux de rareté :

Commun (gris) ;

Rare (bleu) ;

Épique (violet) ;

Légendaire (or).

Les skins de Spécialiste rares et épiques comportent à la fois un article pour la tête et un pour le corps. Vous pouvez mélanger ces tenues et associer la tête au corps que vous souhaitez. Par contre, les skins légendaires sont des tenues uniques et ne peuvent pas être mélangées avec d'autres éléments.

Voici quelques exemples d'éléments esthétiques que vous débloquerez en jouant, via les récompenses de Maîtrise :

Un exemple de tenue de palier 1 – visuel non définitif

Un exemple de skin d'AH-64GX de palier 1 – visuel non définitif

Un exemple de skin de PKP-BP de palier 1 – visuel non définitif

Les skins d'armes s'appliquent à l'ensemble de l'arme. Tous les accessoires installés sur votre arme seront affectés par la skin que vous aurez appliquée. Vous pourrez également débloquer des pendentifs d'arme, qui pourront tous être équipés sur la quasi-totalité des armes du jeu.

En ce qui concerne les véhicules, vous pourrez également les modifier à l'aide de skins et d'autocollants.

Battlefield 2042 proposera également des armes de corps-à-corps à débloquer grâce à la progression et aux niveaux de jeu, qui auront toutes leur propre animation d'exécution.