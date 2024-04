Battlefield 2042 : une triste décision pour le jeu, mais un gros studio arrive en soutient de la franchise

Le lancement de Battlefield 2042 en 2021 aura été compliqué. Les joueurs ont rencontré un tas de problèmes techniques, EA Games et DICE ont tenté de redresser la barre et ont quand même publié sept Saisons, la dernière en datant ayant été lancée le mois dernier. Mais c'est désormais la fin.

Dans un billet sur le site officiel du jeu, signé par le directeur général de la franchise Byron Beede, Electronic Arts et DICE annoncent que la Saison 7 : Point de Rupture sera la dernière de Battlefield 2042. Le FPS aura quand même droit à des défis, des évènements, des modes et des mises à jour de maintenance, mais le gros du contenu est désormais derrière lui. Les studios expliquent vouloir se tourner vers l'avenir de la franchise, ils font pour cela appel à une autre équipe d'EA Games. Motive Studio va créer une équipe afin de soutenir DICE, Criterion et Ripple Effect dans le développement de l'univers Battlefield, avec des expériences connectées en solo et multijoueur. Motive Studio s'est pour rappel démarqué en développant Star Wars: Squadrons et le remake de Dead Space, il planche en ce moment sur un jeu Iron Man.

Battlefield 2042 ne va clairement pas marquer les fans de la licence, croisons désormais les doigts pour que le prochain opus redore le blason de la saga. Vous pouvez quand même retrouver Battlefield 2042 à partir de 21 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.