Battlefield 2042 : la Saison 6 teasée, une saison spéciale Redux avec du contenu recyclé et inédit datée

Ce n'est pas un secret, Battlefield 2042 n'aura normalement plus droit à aucun Spécialiste additionnel. Ce n'est pas pour autant que DICE a signé l'arrêt de mort de l'expérience exclusivement multijoueur, qui en est depuis juin dernier à sa Saison 5, sous-titrée Aube Nouvelle.

Les développeurs préparent actuellement la Saison 6, qu'ils viennent de confirmer pour octobre 2023 : ils n'en disent pas beaucoup plus pour le moment, mais teasent qu'elle ajoutera une carte inédite, un champ de bataille aux sombres secrets. D'ici là, nous aurons droit à une saison spéciale appelée Redux, qui réintroduira les évènements Les Liquidateurs, La Bataille de Nordvik et L'éveil du Leviathan à chaque fois durant deux semaines, avec leurs modes temporaires et leurs récompenses hebdomadaires. Il y aura même du neuf pour les modes avec Ruée chaotique XL, du 12v12 en Neutralisation ou des cartes jouables supplémentaires par rapport à l'évènement original. Et il y aura en sus quelques récompenses inédites à débloquer, et vous pourrez obtenir ces bonus cosmétiques plus rapidement grâce à différents week-ends Double XP organisés lors de Redux.

Les modes classiques resteront bien évidemment jouables durant cette période, avec même des variantes météorologiques de nos maps favorites. Une mise à jour qui inclura des changements d'équilibrage pour la classe Ingénieur et une nouvelle fonctionnalité du Codex est aussi prévue, mais elle sera détaillée à l'approche du lancement de Redux prévu pour le 29 août.

Salutations !

Nous sommes de retour avec une nouvelle annonce de développement de Battlefield 2042 pour vous en dire plus sur ce qui arrivera plus tard dans l'année.

SAISON 6

Nous savons que vous avez envie de découvrir la Saison 6 et nous pouvons déjà vous confirmer qu'elle sera disponible en octobre. Nous ne voulons pas tout révéler pour l'instant, mais nous avons hâte de vous donner un aperçu de la nouvelle carte dans la vidéo d'annonce de développement.

Attendez-vous à un nouveau champ de bataille unique aux sombres secrets et préparez-vous à ressentir la peur de l'inconnu. C'est l'une de nos cartes préférées, et nous avons hâte de vous en dire plus à son sujet ultérieurement.

BIENVENUE DANS REDUX

Alors que nos yeux sont tournés vers la Saison 6, n'oublions pas les grands moments de jeu que nous avons partagés avec vous au cours de l'année passée.

Nous savons que vous aimeriez revisiter certains de vos moments Battlefield 2042 préférés tout en ayant la possibilité de gagner des récompenses inédites que vous auriez pu manquer.

Alors, avant de nous plonger dans la Saison 6, nous voulons vous offrir tout cela dès le 29 août avec Redux.

PRÉSENTATION DE REDUX

Pendant Redux, vous découvrirez de nouvelles façons de jouer avec vos modes et cartes préférés tout en gagnant des récompenses hebdomadaires inédites ou faisant leur grand retour. Ruée chaotique XL, Conquête tactique, Percée chaotique, Conquête en assaut ou encore Neutralisation... Vous aurez de nombreuses manières de jouer et gagner des récompenses.

Mais ces modes ne reviennent pas tels qu'ils étaient avant. Nous avons pris en compte vos retours, alors attendez-vous à des versions peaufinées de ces modes chaque semaine, avec de nouvelles limites du nombre de personnes.

Vous retrouverez aussi les évènements à durée limitée Les Liquidateurs, Bataille de Nordvik et L'Éveil du Léviathan ainsi que leurs modes.

GAGNER DES RÉCOMPENSES

Redux comportera une progression dédiée qui vous permettra de débloquer des récompenses en gagnant des Rubans, comme lors de nos évènements saisonniers à durée limitée. Cependant, obtenir ces récompenses sera plus facile et plus rapide.

Vous pourrez désormais gagner des Rubans pour débloquer des récompenses dans tous les modes officiels de All-Out Warfare et Battlefield Portal. En d'autres termes, pendant Redux, vous pourrez toujours jouer aux modes officiels de votre choix et progresser pour gagner des récompenses.

Les récompenses varient entre de nouveaux contenus comme des skins de personnage, de véhicules et d'armes, et du contenu auparavant disponible dans la boutique désormais à débloquer. Nous avons également prévu plusieurs week-ends Double EXP pour accélérer votre progression !

Nous aimons préserver l'excitation de la découverte des nouvelles récompenses, mais nous en avons quand même répertorié quelques-unes :

La skin Perçage précis pour l'AK-24 ;

La skin Vengeance pour Charlie Crawford ;

La tenue Apocalypse cybernétique pour Dozer ;

La skin Cataclysme pour le PBX-45 ;

Le pendentif d'arme Piratage ;

Et bien plus encore !

CALENDRIER COMMUNAUTAIRE REDUX

De nombreux modes sont disponibles au cours de Redux, désormais jouables sur plus de cartes et avec des effets météorologiques accrus. Nous avons préparé un aperçu général avec notre calendrier communautaire.

MODES ÉVÈNEMENTIELS À DURÉE LIMITÉE REVISITÉS

Si vous avez manqué nos précédents évènements à durée limitée ou si vous avez besoin d'un petit rappel pour jouer à leurs modes uniques, voici un récapitulatif.

Ruée chaotique XL

En Ruée XL, détruisez les relais pour progresser sur le champ de bataille ou protégez les relais et stoppez la progression de l'ennemi. Parties disponibles pour 128 personnes.

Ruée passe à la vitesse supérieure pour accueillir jusqu'à 128 personnes et vous offre un chaos maximal avec de nouveaux modificateurs qui augmentent la vitesse de déplacement des personnages ou encore celle des projectiles et des armes à lancer.

Conquête tactique

Conquête tactique est une version axée sur l'infanterie de la Conquête classique. Affrontez les escouades ennemies pour capturer et défendre trois drapeaux. Pour remporter la manche, épuisez les tickets de l'ennemi.

Vous devrez travailler avec l'escouade pour garder le contrôle des objectifs. Exploitez les balises de réapparition et les voies de contournement et prenez d'assaut les objectifs occupés par l'ennemi avec votre équipe. Plus vous êtes nombreux sur l'objectif pendant sa capture, plus vous vous en emparerez rapidement.

CA

En Conquête en assaut à 32 contre 32, l'équipe assaillante commence avec davantage de renforts et doit prendre le territoire occupé par l'équipe en défense, qui elle doit défendre ses objectifs à tout prix.

La réapparition sur QG de l'équipe en défense est désactivée, mais elle peut quand même compter sur les réapparitions d'escouade et la balise de déploiement de l'EBLC-Ram pour survivre et conserver les objectifs.

Percée chaotique

Percée chaotique est une expérience Percée où les mouvements, les redéploiements, les lancers et les demandes de véhicules sont accélérés, avec en prime jusqu'à 128 personnes. En un mot : chaotique.

Neutralisation

En Neutralisation, l'équipe assaillante utilise la Lance pour détruire des caches de données ennemies, tandis que l'équipe en défense les protège. Chaque partie se joue en deux manches, donnant à chaque camp une chance de se rattraper... ou de se venger.

Jouez l'objectif - La Lance : L'ESA-500 Lance est un appareil à micro-ondes portable qui supprime les données des disques durs proches. L'équipe assaillante peut la poser où elle le souhaite dans des zones d'objectifs prédéfinies, qui comportent des caisses pleines de disques durs. Elle marque des points tant que la Lance est active et d'autant plus si elle neutralise complètement des disques. L'équipe en défense, elle, peut désactiver les Lances via des interactions courtes. La tactique et la ruse sont les maîtres mots en Neutralisation. Posez la Lance dans un lieu à découvert pour appâter vos ennemis, cachez-la dans un coin en la protégeant avec vos gadgets et vos armes à lancer ou élaborez votre propre approche.

Neutralisation de l'objectif : lorsqu'une Lance posée sur un objectif a rapporté un certain nombre de points, celui-ci est neutralisé et disparaît de la carte. Plus les objectifs disparaissent, plus la confrontation avec l'ennemi est inévitable.

Remportez la victoire : vous jouerez une manche dans l'équipe assaillante, puis une autre dans l'équipe en défense. Lorsque la première manche s'achève, vous changez de camp avant de passer à la suivante. Dans l'équipe assaillante, vous remportez la victoire en réussissant à marquer le plus de points. Attendez-vous à des combats frénétiques.

AMÉLIORATIONS DE LA QUALITÉ DE VIE

En plus des modes améliorés et des récompenses, nous publierons une petite mise à jour de la qualité de vie pendant Redux, qui inclura des changements d'équilibrage pour la classe Ingénieur et une nouvelle fonctionnalité du Codex pour celles et ceux qui adorent en apprendre plus sur l'histoire de Battlefield 2042.

Nous vous donnerons tous les détails via les notes de version peu de temps avant le lancement de Redux, plus tard dans le mois.

Voilà pour aujourd'hui ! Notre équipe a hâte que vous reviviez les meilleurs moments de nos premières saisons au cours de Redux, avec le nouveau contenu et les améliorations que nous avons apportés au jeu. Nous reviendrons en octobre pour partager plus d'informations sur la Saison 6.

Nous vous souhaitons un excellent été, et de la part de toutes les équipes des studios Battlefield... combattez avec style et jouez l'objectif !