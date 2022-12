Battlefield 2042 : des modes et récompenses inédits débarquent avec l'évènement de la Bataille de Nordvik

Lors de la diffusion de la mise à jour 3.1, DICE nous avait prévenus qu'un évènement spécial de 3 semaines aurait lieu prochainement. La Bataille de Nordvik débute ainsi aujourd'hui et durera jusqu'au 10 janvier, avec des variantes de Conquête et Percée encore plus intenses, qui permettront d'obtenir des Rubans à échanger contre des récompenses exclusives.

L'intégralité de l'évènement et des récompenses est détaillée ci-dessous.

Chers Sans-patrie, Bienvenue dans Bataille de Nordvik. Nous vous invitons à nous rejoindre sur le champ de bataille pour un nouvel événement spécial en jeu* à partir du 20 décembre. Une expérience à durée limitée vous sera présentée chaque semaine pendant trois semaines. Lorsque l'alliance secrète de Nordvik avec l'Ouest est dévoilée, les forces de l'Est ripostent en lançant un assaut de grande envergure contre cette installation suédoise isolée. Rejoignez le corps de contrôle de Nordvik ou le régiment Tempête noire pendant cette offensive de trois semaines, qui marque un tournant dans le conflit mondial entre deux superpuissances. LES FACTIONS TEMPÊTE NOIRE Pour leur assaut sur Nordvik, les forces de l'Est ont déployé Tempête noire, un régiment de l'ombre formé dans l'art de l'infiltration et de l'assassinat. Avec Tempête noire, vous mènerez la charge et écraserez l'ennemi pour récupérer ce qui vous appartient. « Le seul repli, c'est la mort ». Serez-vous à la hauteur de ce régiment de choc ? CORPS DE CONTRÔLE DE NORDVIK Le corps de contrôle de Nordvik défend les intérêts de la société partout dans le monde, mais aujourd'hui, il se prépare à repousser une attaque d'une ampleur sans précédent lancée sur son propre terrain. Appuyé par les forces occidentales, le corps de contrôle défendra le site de production principal de Nordvik. La production reprendra une fois l'ennemi éliminé. Répondez-vous à l'appel pour tenir la ligne de défense ?

LE CONFLIT SEMAINE 1 // ASSAUT SUR NORDVIK - CONQUÊTE EN ASSAUT // DU 20 AU 27 DÉCEMBRE Le célèbre régiment Tempête noire lance l'assaut sur Nordvik. Alors que la milice de l'Est tente de s'emparer du territoire environnant, le corps de contrôle de Nordvik lutte pour sécuriser la région et bloquer la progression de Tempête noire avant qu'il ne soit trop tard. Il s'agit d'une Conquête en assaut à 32 contre 32, qui se concentre sur les combats terrestres effrénés. Au début, les défenseurs possèdent tous les objectifs et doivent se préparer en vue de l'assaut ennemi. Chaque décision compte dans ce combat pour les positions clés du champ de bataille. Tout au long de la bataille, les enjeux seront de taille pour les défenseurs, d'autant plus que la réapparition sur QG sera désactivée. Comptez sur votre escouade et la balise de déploiement de l'EBLC-Ram pour rester dans le combat, et tenez les objectifs à tout prix. Si vous perdez tous les objectifs et que votre équipe est hors jeu... alors c'est la fin. Mais la prise du complexe Nordvik ne sera pas facile. En tant qu'assaillants, vous lancerez l'assaut avec un nombre de tickets accru pour vous aider à vous infiltrer dans le territoire ennemi. Ils ne seront pas de trop dans cette bataille. SEMAINE 2 // DÉFENSE DE NORDVIK - REPRÉSAILLES // DU 27 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER Les forces d'invasion ont écrasé les défenses de Nordvik et pris le contrôle de l'usine. Le corps de contrôle de Nordvik doit riposter en Représailles. Alors que Tempête noire se bat pour tenir la ligne, le corps de contrôle de Nordvik s'infiltre dans l'usine afin de détruire des relais contenant de précieuses données avant que l'ennemi s'en empare. Préparez-vous pour Représailles, une version modifiée unique de Conquête à 16 contre 16, qui combine des éléments de Conquête, Percée et Ruée. Les assaillants doivent se frayer un chemin tout en sécurisant des objectifs en route. Le travail d'équipe est la clé de la victoire. Si vous réussissez à percer les lignes ennemies et à atteindre le dernier objectif, la partie passe en Ruée. Vous devez alors armer des relais de communication autour de l'installation Nordvik. En tant que défenseurs, vous planifierez avec soin les défenses pour garder le contrôle de l'usine à tout prix. L'ennemi va tout donner pour cet assaut final. À vous de les maintenir à l'écart jusqu'à ce que vous ayez récupéré les précieuses données. SEMAINE 3 // LIBÉRATION DE NORDVIK - PERCÉE CHAOTIQUE // DU 3 AU 10 JANVIER Le corps de contrôle de Nordvik reçoit l'aide des renforts américains et prépare une contre-offensive conséquente. Tempête noire et les forces de l'Est établissent de lourdes défenses tandis que leurs ennemis mènent l'assaut pour libérer Nordvik de ses occupants.

Cette ultime bataille en Percée chaotique décidera de l'issue du conflit. Cette semaine, l'action monte d'un cran pour accueillir jusqu'à 128* joueurs. Frayez-vous un chemin sur le champ de bataille aux côtés de votre unité avec des modificateurs qui accélèrent la vitesse de déplacement et réduisent les temps de redéploiement et de demande de véhicule.

LES BUTINS Emparez-vous de butins de guerre pendant l'événement à durée limitée Bataille de Nordvik. De nouvelles récompenses esthétiques et des packs pourront être débloqués ou achetés. Obtenez des Rubans au sein des modes spéciaux de chaque semaine pour débloquer des récompenses de gameplay uniques. La boutique proposera des packs gratuits et deux autres payants. SEMAINE 1 - ASSAUT SUR NORDVIK Récompenses de jeu

5 Rubans - Couvre-chef épique Assaillant pour Sundance



12 Rubans - Skin d'arme épique Révélation pour le MP9



20 Rubans - Tenue épique Mort pour Casper

Articles de la boutique gratuits

Tenue rare Surveillance pour Crawford



Couvre-chef épique Bastion pour Crawford

Pack épique Frappe du crépuscule (boutique) - 2 400 pièces Battlefield

Tenue Pestilence pour Falck



Tenue Guerre pour Mackay



Tenue Famine pour Lis



Skin d'arme Jugement dernier pour le BSV-M



Skin d'arme Cataclysme pour le PBX-45



Skin d'arme Chromite pour l'AC-42



Skin de véhicule Cheval pâle pour le M1A5 SEMAINE 2 - DÉFENSE DE NORDVIK Récompenses de jeu

5 Rubans - Couvre-chef épique Bastion pour Falck



12 Rubans - Tenue rare Maraudeur pour Mackay



20 Rubans - Tenue épique Supervision pour Irish

Articles de la boutique gratuits

Tenue rare Maraudeur pour Falck



Couvre-chef épique Assaillant pour Falck

Pack épique Bras armé de Nordvik (boutique) - 1 400 pièces Battlefield

Tenue Archange pour Sundance



Tenue Bastion pour Boris



Skin d'arme Atomisation pour le VCAR



Skin d'arme Incendiaire pour le PBX-45



Skin d'arme Tête d'amorce pour le SWS-10 SEMAINE 3 - LIBÉRATION DE NORDVIK Récompenses de jeu

5 Rubans - Tenue rare Surveillance pour Angel



12 Rubans - Skin d'arme épique Feux de l'enfer pour le MCS-880



20 Rubans - Skin de véhicule épique Thermobarique

Articles de la boutique gratuits

Tenue rare Surveillance pour Casper

Couvre-chef Bastion épique pour Casper Nous avons hâte que vous découvriez les nouvelles expériences de Bataille de Nordvik et mettiez la main sur de superbes trésors. Bonne chance, et amusez-vous bien ! L'équipe communautaire Battlefield

Nous avons pour mémoire ensuite rendez-vous fin janvier pour la refonte de Rupture et l'arrivée du système de Classes, avant des Saisons 4 et 5 qui rythmeront l'année 2023. Battlefield 2042 est disponible à partir de 24,95 € sur Amazon.fr.