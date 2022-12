Battlefield 2042 : les nouvelles maps des Saisons 4 et 5 teasées, une carte de Battlefield 4 sur le retour

La Saison 3 de Battlefield 2042 a été lancée il y a quelques jours et DICE prévoit déjà d'amener du contenu additionnel avec des mises à jour 3.1 et 3.2. La première modifiera l'aspect de la carte Manifeste d'ici fin décembre et la seconde changera Rupture et introduira le système de Classes début 2023.

Pour la suite, DICE avait déjà confirmé qu'il planchait sur des nouveautés pour des Saisons 4 et 5, et vient d'en dire plus à ce sujet. Ainsi, en Saison 4, qui marquera la fin de l'Année 1 début 2023, nous aurons droit à une nouvelle version de Décharge, un Spécialiste, un Passe de Combat, du matériel inédit et une map petite et linéaire pensée pour les combats rapprochés. Une refonte de Sablier est également planifiée, mais à une période encore non précisée, et il s'agira de la dernière modification de map du jeu.

Ensuite, en Saison 5, il n'y aura pas de nouveau Spécialiste, mais une carte, du matériel, un Passe de Combat et bien plus. La map sera d'ailleurs familière pour les fans, car il s'agira d'une version futuriste d'un environnement apprécié aperçu pour la dernière fois dans Battlefield 4, pensée pour les combats de véhicule et d'infanterie. Pour le moment, nous ne savons pas si une Année 2 complète et une Saison 6 sont prévus.

Bonjour tout le monde, Le lancement de la Saison 3 : Crescendo marque le premier anniversaire de Battlefield 2042. En tant qu'équipe de développement, nous sommes fiers du travail que nous avons accompli dans toutes nos mises à jour pour faire évoluer et améliorer le jeu, tout en offrant trois Saisons de nouveau contenu. Nous tenons donc à remercier notre communauté pour sa fidélité. Et si vous n'avez pas plongé dans l'action de Battlefield 2042, sachez que vous pouvez y jouer gratuitement en décembre sur toutes les plateformes*. Vos retours ont joué un rôle majeur dans notre travail, si bien qu'aujourd'hui, le jeu est beaucoup plus proche de nos ambitions. Mais nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous allons vous présenter un premier aperçu de ce qui vous attend l'année prochaine dans Battlefield 2042. Cela concerne les nouvelles cartes de base retravaillées, la réintroduction des classes et des informations sur la Saison 4 et la Saison 5. Depuis la Saison 1, nous avons publié des versions retravaillées de nos cartes de base en réponse à vos retours. Comme nous l'avons expliqué dans la dernière annonce de développement, ce processus continue avec les cartes Manifeste et Rupture pendant la Saison 3. Les dernières cartes qui bénéficieront d'une nouvelle version (Décharge et Sablier) seront mises à jour lors des prochaines Saisons. Nous prévoyons Décharge pour la Saison 4. En ce qui concerne Sablier, nous vous en dirons plus lors de notre prochaine annonce de développement en début d'année prochaine. La mise à jour 3.1, qui sera disponible plus tard en décembre, vous permettra de découvrir une nouvelle version de Manifeste avec des drapeaux de QG plus proches de l'action, un espace de jeu plus serré, une visibilité, des abris et des lignes de mire améliorés et de meilleurs passages entre les drapeaux pour que les attaques et les défenses soient plus concentrées autour d'eux. Au début de l'année prochaine, dans le cadre de la mise à jour 3.2, une version totalement remaniée de Rupture sera disponible. Nous avons déplacé la plateforme pétrolière pour la rapprocher de l'action, qui est désormais bien plus concentrée. Nous avons également conçu de nouvelles façons de jouer avec la glace, tout en ajoutant de nouveaux drapeaux au niveau des zones mises à jour de la ville et des raffineries proches. Découvrez les versions mises à jour de Manifeste et Rupture dans notre vidéo de développement du mois dernier. La mise à jour 3.2 marquera un grand changement dans Battlefield 2042 avec la réintroduction des classes. Tous nos Spécialistes existants auront des rôles définis avec des gadgets et de l'équipement adaptés à leurs besoins sur le champ de bataille. Bien que nous ne le révélions pas aujourd'hui, le Spécialiste de la Saison 4 rejoindra la classe Éclaireur. Il s'agira également du dernier Spécialiste que nous prévoyons d'intégrer dans Battlefield 2042. Avec le retour des classes et notre effectif de 14 combattants, nous estimons qu'il y aura suffisamment de Spécialistes pour pouvoir varier les styles de jeu. Nous nous focalisons donc sur l'étude de vos retours pour améliorer le bac à sable de différentes façons, en modifiant des éléments de design et en équilibrant les combats désormais axés sur les classes. Parallèlement, nous continuerons de vous proposer des skins et des éléments cosmétiques inédits pour que vous puissiez vous démarquer sur le champ de bataille. Les retours de notre communauté ont joué un rôle clé dans notre travail sur les Spécialistes, que vous souhaitez retrouver dans le système de classes. Nous continuerons d'écouter vos commentaires à leur propos pour façonner les nouvelles expériences Battlefield en phase de préproduction. La Saison 4 marquera la fin de l'Année 1 et commencera début 2023. Elle contiendra un nouveau Spécialiste, un Passe de combat, du matériel et bien plus. La nouvelle carte, plus petite et linéaire, sera conçue pour le combat rapproché qui fait le succès de Battlefield. De plus, dans notre dernière annonce de développement, nous avons évoqué la préproduction du nouveau contenu prévu après la Saison 4. Je peux vous confirmer qu'il s'agira de la Saison 5. Bien que dénuée de nouveau Spécialiste, la Saison 5 aura le même genre de contenu que les premières Saisons : une carte, du matériel, un Passe de combat et bien plus. L'équipe qui continue de se concentrer sur Battlefield 2042 est composée à la fois de vétérans du milieu et de nouveaux venus. S'il y a bien une chose que nous partageons tous, c'est notre passion pour cette franchise. Ainsi, dans la Saison 5, nous nous inspirerons des jeux précédents pour étoffer le monde de 2042. La nouvelle carte de la Saison 5 sera un champ de bataille oublié qui a été aperçu pour la dernière fois dans Battlefield 4. En 2042, la nature a repris ses droits dans cette zone. Elle encouragera à la fois les combats de véhicules et d'infanterie. Le travail d'équipe sera donc la clé de la victoire. Battlefield 2042 prépare le futur d'une franchise pour laquelle nous donnons tout. Nous continuerons de vous écouter, d'apprendre de vous et de vous informer sur le travail effectué chez DICE, Industrial Toys, Ripple Effect Studios et Ridgeline Studios pour toutes les expériences Battlefield actuelles et à venir. Rendez-vous sur le champ de bataille Ryan McArthur // @CanadaRye Producteur senior Battlefield 2042

