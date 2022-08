Battlefield 2042 : un système de classes, les Armes du Coffre et une nouvelle map teasés en vidéo pour les Saisons 2 et 3

Après le contenu de la Saison 1, Zero Hour, et la refonte de la carte Kaleidoscope, DICE a encore d'autres grands chantiers en cours pour l'avenir. Il les a présentés davantage dans le cadre d'une vidéo explicative en ce début de semaine, afin de faire le point sur ce qu'il prépare en Saisons 2 et 3.

Dès la Saison 2, nous aurons ainsi accès aux Armes du Coffre, une sélection d'armes venues de Battlefield Portal utilisables en Guerre Totale qui évoluera avec le temps. Le M16A3 et le M60E4 pourront par exemple être débloqués via des défis, et pour elles comme pour les suivantes, aucune personnalisation cosmétique ne sera disponible. Le P90, l'AKS-74u et le M98B sont d'ores et déjà confirmés pour plus tard. Du côté des cartes, des modifications pour Renouveau seront introduites en septembre, et d'autres pour Orbital en octobre (2 autres maps seront aussi changées la saison suivante), et un niveau inédit encore anonyme sera ajouté en Saison 2, pour « un gameplay plus axé sur l'infanterie, avec une disposition globale plus petite, qui apporte vraiment l'intensité pour 128 joueurs ». Il est rapidement visible dans la vidéo ci-dessus.

Un plus gros changement arrivera en revanche en Saison 3, d'ici la fin d'année 2022. Un nouveau système de classes verra les Spécialistes catégorisés en Attaquant, Éclaireur, Soutien et Ingénieur, restreignant le type d'attributs, gadgets et armes de lancer que chacun pourra utiliser. L'arsenal accessible sera lui en revanche illimité pour tout le monde. DICE prépare aussi un équilibrage des personnages, et encore des mises à jour pour leur apparence.

La Saison 2 n'a pas encore de date de sortie, mais elle débarquera très bientôt avec la nouvelle map, un Spécialiste supplémentaire, un Battle Pass, de nouvelles expériences à la une dans Battlefield Portal et plus encore. Pour les retardataires, Battlefield 2042 est disponible à partir de 23,99 € sur Amazon.fr.