Battlefield 2042 : refonte de Kaléidoscope, visages retravaillés des Opérateurs et bien plus en approche avec la mise à jour 1.2

Plus tôt cette année, nous avons discuté avec vous à propos du design des cartes lors de notre initiative Commentaires Battlefield - Cartes. Grâce à vos retours, nous avons identifié plusieurs éléments majeurs de nos cartes de base qui pouvaient être améliorés. Cela allait des abris en passant par l'intensité de l'action, les lignes de mire, l'agencement des routes et les déplacements. Par conséquent, nous avons retravaillé nos cartes de lancement pour que leur gameplay soit à la hauteur de nos nouveaux standards de qualité.

Il faut du temps pour retravailler les cartes. Kaléidoscope est la première carte pour laquelle nous avons terminé ce processus. Vous pouvez jouer à sa version améliorée avec cette mise à jour.

Qu'est-ce qui a changé ?

Nous avons revu l'espace de jeu pour ajouter plus d'abris, créer de nouvelles positions de drapeaux et améliorer le flux de capture sur toute la carte.

Les abris se présentent sous la forme de nouveaux éléments de décor, mais aussi de relief sur le terrain, qui occultent les lignes de mire et facilitent les déplacements de l'infanterie. Plus important encore, ces nouveaux éléments apportent plus de destruction tactique, permettant à la carte d'évoluer pendant toute la durée de la manche et de proposer de nouvelles options aux assaillants et aux défenseurs lorsqu'ils jouent dans des zones clés.

De plus, nous avons ajouté de nouvelles zones sur la carte, comme une base d'opérations avancée dans le parc et un second poste de commandement près de la tour. Le centre informatique a également été retouché pour contenir plus d'abris. Par ailleurs, certaines zones évoquent davantage la guerre, ce qui instaure une ambiance plus cohérente avec l'univers de 2042.

Nous espérons que vous apprécierez le nouveau gameplay de cette carte et avons hâte de recueillir vos commentaires après l'avoir essayée.