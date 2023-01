Battlefield 2042 : refonte de Rupture, viseurs thermiques et enfin le retour du système de Classes avec la mise à jour 3.2

Le programme de DICE a toujours été très clair : il prévoyait de modifier deux dernières cartes et d'amener un système de Classes au cours de la Saison 3 de Battlefield 2042, et a déjà des plans en tête pour des Saisons 4 et 5. Après avoir introduit Zain et Fer de Lance avec le patch 3.0, nous avions pu retrouver la refonte de Manifeste et plus encore avec le 3.1.

Place maintenant au 3.2 lancé ce mardi, qui marque enfin le retour du système de Classes dans la franchise. Les Opérateurs seront désormais associés à des postes d'Attaquant, Ingénieur, Éclaireur et Soutien, leur donnant accès à des armes et équipements exclusifs. Pour plus d'informations sur cette grosse nouveauté, nous vous renvoyons vers le changelog complet (encore en anglais).

La mise à jour amène sinon comme prévu la version retravaillée de la map Rupture, une lunette thermique pour les avions bimoteurs et de nombreuses armes, un NVK-Box Suppressor pour le NVK-S22, la possibilité de se rendre indétectable par les missiles sol-air en volant à moins de 30 mètres, un système de protection actif pour les véhicules M1A5 et T28, ou encore les armes M39 EMR, MTAR-21 et PP-2000 pour le Coffre. Un beau programme avant la Saison 4 d'ici quelques semaines.

Battlefield 2042 est disponible à partir de 15,00 € sur Amazon.fr.