PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en juillet 2025 dévoilés, avec un jeu cyberpunk incontournable à l'affiche

Ces derniers mois, les nouveautés proposées dans les Catalogues des Jeux et des Classiques accessibles aux abonnés Extra et/ou Premium du PlayStation Plus n'ont pas forcément été bien reçues par les joueurs. D'un autre côté, Sony Interactive Entertainment est satisfait du taux d'adoption de ses formules, qui compte pour 38 % des souscriptions, ce qui n'empêchera pas de futures augmentations tarifaires. Eh bien, toujours dans le cadre des célébrations des 15 ans du service, le programme de juillet vient d'être dévoilé et devrait pour une fois être plutôt bien accueilli. En effet, outre Abiotic Factor en day one annoncé en février dernier, ainsi que deux jeux Twisted Metal supplémentaires comme vu début juin (ce qui est peu pour l'offre Premium...), le titre phare sera cette fois Cyberpunk 2077, accessible dès aujourd'hui ! Oui, c'est du lourd et le reste vaut également le coup. Notez que le DLC Cyberpunk 2077: Phantom Liberty bénéficie d'une réduction de 30 % pour les membres à cette occasion.

Parmi les 10 jeux listés ci-dessous, la plupart sera disponible à compter de la semaine prochaine, le mardi 15 juillet, sauf indication contraire.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux Cyberpunk 2077 (PS5, PS4) - 9 juillet

Abiotic Factor (PS5) - 22 juillet

Banishers: Ghosts of New Eden (PS5)

Bluey: Le Jeu Vidéo (PS5, PS4)

Planet Zoo (PS5)

Risk of Rain 2 (PS5, PS4)

Tropico 6 (PS5, PS4)

New World: Aeternum (PS5) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Twisted Metal 3 (PS1)

Twisted Metla 4 (PS1)

