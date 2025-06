PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en juin 2025 dévoilés, dont le nouveau Remedy

Depuis le mois dernier et l'arrivée de la précédente vague de jeux dans les Catalogues des Jeux et des Classiques accessibles aux abonnés Extra et/ou Premium du PlayStation Plus, les informations communiquées ont été assez fragmentées avec dans un premier temps une première annonce effectuée dans le cadre des Days of Play, donnant lieu à plusieurs ajouts ces derniers jours. Ensuite, c'est à l'occasion du récent State of Play qu'un point a été fait sur de prochains arrivages, dont certains titres qui nous intéressent à présent. En tête d'affiche du mois de juin, nous avons donc comme convenu FBC: Firebreak en day one, nouveau projet multijoueur de Remedy qui arrivera également le même jour dans le Game Pass afin de se trouver un public. Pour le reste, ce n'est pas vraiment la folie, pas sûr que cela suffise pour convaincre les joueurs de rester abonnés ou de les faire craquer.

Les 9 jeux listés ci-dessous seront disponibles à compter du mardi 17 juin.

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux FBC: Firebreak (PS5)

Battlefield 2042 (PS5, PS4)

Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2 (PS5, PSVR 2)

TheHunter: Call of the Wild (PS4)

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie (PS5, PS4)

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (PS5, PS4)

Train Sim World 5 (PS5, PS4)

Endless Dungeon (PS5, PS4) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Deus Ex: The Conspiracy (PS2)

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

