Turtle Beach dévoile ses nouveaux volants pour les jeux de course, la PS5 est boudée

Si la plupart les jeux de course se jouent très bien à la manette, les amateurs de sim racing veulent pousser l'expérience jusqu'au bout en acheter des volants, pédaliers et leviers de vitesse. Cette semaine, le constructeur Turtle Beach a dévoilé ses nouveaux périphériques pour les fans de jeux de course, du moins ceux sur Xbox et PC.

Eh oui, ces nouveaux produits pour le sim racing ne sont pas officiellement compatibles avec les PlayStation, dommage. Mais si vous avez un ordinateur ou une console de Microsoft, voici tout ce qu'il faut savoir sur ces périphériques de Turtle Beach :

Turtle Beach VelocityOne Race KD3





Le système de volant et pédales Turtle Beach VelocityOne Race KD3 offre les sensations fortes de la simulation de course sur Xbox et Windows grâce à un moteur à transmission directe K: Drive qui fournit un retour de force de 3,2Nm avec une latence ultra-faible et une rotation pouvant atteindre 2,160°.

Les palettes de changement de vitesse magnétiques offrent des passages de vitesse précis et fiables, tandis que le Race Management Display permet aux pilotes de personnaliser leurs profils à la volée. Les pédales en aluminium réglables et la conception modulaire s'adaptent à toutes les configurations, et l'application VelocityOne Tuner facilite leur personnalisation. Conçu pour offrir réalisme et performances, VelocityOne Race KD3 est un système avancé de retour de force destiné aux pilotes chevronnés.

Le VelocityOne Race KD3 est disponible en précommande dès aujourd'hui au prix de vente conseillé de 349,99 €. Le système de volant et pédales de course Turtle Beach VelocityOne Race KD3 sera commercialisé le mardi 9 septembre 2025.

Turtle Beach VelocityOne F-RX





Le volant Turtle Beach VelocityOne F-RX permet aux fans de course les plus passionnés de maîtriser leur circuit préféré avec la précision et le style d'une Formule 1. Les dix switchs mécaniques avec rétroéclairage RVB et les cinq cadrans rotatifs du F-RX permettent d'accéder rapidement aux fonctions essentielles pour des performances optimales. Les pilotes peuvent changer de vitesse avec rapidité et précision grâce aux deux palettes de changement de vitesse magnétiques, aux deux palettes d'embrayage et au tableau de bord LED dédié au régime moteur, garantissant un changement de vitesse parfaitement synchronisé. Une conception en aluminium à démontage rapide, avec des matériaux de haute qualité qui confère au F-RX une sensation immersive et réaliste et s'accorde parfaitement avec les bases de volant K: Drive des systèmes VelocityOne Race et VelocityOne Race KD3.

Le volant VelocityOne F-RX sera également mis en vente le 9 septembre 2025 et est disponible en précommande dès aujourd'hui au prix de vente conseillé de 199,99 €.

Le kit volant et pédales Turtle Beach VelocityOne Race, avec son moteur à retour de force à entraînement direct K:Drive 7,2 Nm et son système de freinage à cellule de charge Dynamic Brake Tek, est disponible au prix de vente conseillé de 699,99 €.

Turtle Beach Racer





Le volant Turtle Beach Racer sans-fil permet aux aspirants pilotes qui souhaitent améliorer leurs performances de profiter d'une liberté totale grâce à une connexion sans fil 2,4 GHz à faible latence, avec une portée maximale de 9 mètres et une autonomie pouvant atteindre 30 heures. Le volant Turtle Beach Racer est conçu pour Xbox et compatible avec Windows. Son design unique permet de passer facilement d'une utilisation sur un bureau ou à une table à une utilisation sur un canapé grâce au support antidérapant et réglable inclus et grâce aux pinces de table intégrées. Conçu pour apporter plus de réalisme aux jeux de course et aux jeux vidéo populaires basés sur la conduite, le volant Turtle Beach Racer sans-fil dispose également d'un mode manette, ce qui permet de l'utiliser comme volant dans les jeux de conduite qui ne prennent pas en charge les volants de course, tels que Rocket Racing.

Le Turtle Beach Racer est disponible en précommande dès aujourd'hui au prix de vente conseillé de 149,99 €. Le volant Turtle Beach Racer sans-fil pour Xbox et Windows sera également commercialisé le mardi 9 septembre 2025.