Turtle Beach dévoile 5 casques, souris et clavier pour gamers

Le fabricant de périphériques pour gamers Turtle Beach a dévoilé cette semaine de nouveaux produits pour les joueurs. Le constructeur n'y va pas de mainmorte et présente pas moins de cinq accessoires, que ce soir des casques audio, souris et clavier. Turtle Beach profite de l'occasion pour ressortir ses anciens périphériques, à savoir les souris Pure SEL, Pure Air et Kone XP, les claviers Vulcan TKL et Vulcan II Mini Air ainsi que le tapis Sense AIMO XXL.

Sans plus attendre, voici les cinq nouveaux accessoires pour gamers dévoilés cette semaine par Turtle Beach :

Turtle Beach Stealth 600. Casque gaming sans-fil

Turtle Beach a dévoilé un nouveau design pour son bestseller, le Stealth 600, son casque multiplateforme désormais équipé de haut-parleurs Nanoclear de 50 mm. Cette troisième generation de Stealth 600 sera dotée d'une autonomie incroyable de 80 heures, d'une double connectivité Bluetooth et 2,4 GHz pour une latence minime, d'un microphone boosté à l'IA réduisant les bruits parasites et bien plus encore pour le même tarif de 109,99 € ayant permis au casque de devenir leader sur son segment. La version « Designed for Xbox » et la version PlayStation du casque seront disponibles dans les coloris Noir et Blanc. La version PC sera quant à elle disponible en Noir.

Turtle Beach Stealth 500. Casque gaming sans-fil

Turtle Beach élargi également sa gamme de casques multiplateforme de référence avec le tout nouveau Stealth 500, offrant aux joueurs une grande qualité audio, une latence minime avec les technologies sans-fil 2.4 GHz et Bluetooth, un arceau ajustable et une batterie d'une autonomie de 40 heures pour 89,99 €. La version « Designed for Xbox », la version PlayStation et la version PC seront disponibles en coloris Noir.

Turtle Beach Atlas Air. Casque gaming sans-fil à conception ouverte pour PC

Pour un son audio révolutionnaire, Turtle Beach a dévoilé l'Atlas Air, le tout premier casque gaming PC à être compatible Hi-Res Audio 24-Bit. L'Atlas Air combine la pureté des haut-parleurs de 40mm de la marque avec une conception auriculaire ouverte afin de produire un son naturel et garantir une immersion totale sur PC. L'Atlas Air est un casque des plus légers, ne pesant que 301 grammes, soit presque 25 de moins que ses concurrents, tout en étant équipé d'une connexion sans-fil 2.4 GHz à faible latence ainsi que du Bluetooth pour se connecter sur PC Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et les appareils mobiles. Le casque est aussi livré avec un câble jack 3.5 mm pour une connexion filaire. Enfin, l'Atlas Air se dote de l'audio Waves 3D, d'un microphone haut-débit 16 kHz et d'une autonomie de 50 heures pour 179,99 €. Les joueurs PC pourront également personnaliser leur Atlas Air avec des revêtements d'arceau et des coussins d'oreille disponibles en Rose, Violet ou Bleu pour 19,99 €.

Turtle Beach Vulcan II TKL Pro – Clavier gaming mécanique à éclairage RGB pour PC

Le clavier gaming mécanique Vulcan II TKL Pro de Turtle Beach offre des performances de niveau professionnel dans un format compact, sans pavé numérique, libérant ainsi de l'espace sur le setup des joueurs. Équipé d'interrupteurs magnétiques à effet Hall pour un toucher linéaire et fluide, les touches du Vulcan II TKL Pro sont durables (150 millions d'activation) et personnalisables grâce à leur point d'action entièrement réglable entre 0,1 et 4 mm. Grâce au réglage Rapid Trigger, les joueurs PC bénéficient en plus d'un contrôle des mouvements plus rapide et plus précis, avec moins de temps d'arrêt entre les pressions de touches. L'éclairage intelligent AIMO RGB, les 5 profils d'utilisateurs, les points d'actionnement et les entrées multiples peuvent être personnalisés à l'aide du nouveau logiciel Swarm II. Le Vulcan II TKL Pro est disponible à la précommande en Noir et Blanc au prix de 159,99 €.

Turtle Beach Burst II Air. Souris sans-fil gaming ultra légère PC

La Burst II Air de Turtle Beach est une souris sans fil ultra légère qui saura satisfaire les joueurs PC en quête de rapidité grâce à ses 47 grammes. Le capteur optique Owl-Eye 26K DPI et ses 650 IPS (16.5 m/s) garantie le suivi précis de n'importe quel flickshot pour les joueurs les plus vifs. Les interrupteurs optiques TITAN et leurs rebonds ajustables sont aussi rapides que précis et durables dans le temps avec une durée de vie de 100 millions de clics. Une double connectivité sans-fil 2.4 Ghz (offrant 40 heures d'autonomie) et Bluetooth (jusqu'à 120 heures) sont à retrouver dans cette coque symétrique optimisée pour les droitiers. Les grips et patins thermo-traités permettent quant à eux une personnalisation de la glisse pour les différents styles de jeu. La Burst II Air est disponible à la précommande en Blanc et en Noir au prix de 109,99 €.