Turtle Beach rajoute trois coloris aux casques Recon 70

L'année dernière, Turtle Beach lançait son Recon 70, un casque pour gamers disponible en six modèles : deux pour Xbox One noir et vert ou blanc et vert, deux pour PlayStation 4 en noir et bleu ou blanc et bleu, un pour Switch en noir et rouge et un Midnight Red tout rouge. Du classique, mais le constructeur est de retour avec trois nouveaux modèles.

À partir du 13 mars prochain, les joueurs pourront en effet découvrir le Recon 70 en Argent, Camo Vert et Camo Bleu. En interne, pas de changements, nous retrouverons des haut-parleurs de 40 mm, des coussinets en similicuir et une connectique en Jack 3.5 pour utiliser le casque sur PC, PS4, Xbox One, Switch, mobiles, tablettes et baladeurs. Juergen Stark, PDG de Turtle Beach, déclare :

Nos casques gaming de la série Recon 70 se portent très bien depuis leur lancement en avril dernier. Ils sont devenus les casques les plus vendus* de la société sur plusieurs plateformes, nous sommes donc ravis d'offrir aux fans encore plus de choix en termes de couleurs pour démarrer en beauté cette année qui s'annonce remplie de bons jeux. Avec les nouvelles consoles qui approchent, les Recon 70 Argent et Camo sont de bons choix pour ceux qui souhaitent s'offrir un nouveau casque de qualité pour moins de 40 €.

Les casques Recon 70 de Turtle Beach sont déjà disponibles en précommande contre 34,99 €, en Argent, Camo Vert et Camo Bleu.