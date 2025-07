Hitman: Absolution bientôt de retour sur mobiles et Switch, ça sort quand ?

Avant le reboot de 2016, qui a donné lieu à la trilogie Hitman World of Assassination, l'Agent 47 abattait déjà des cibles depuis plusieurs années. La saga d'IO Interactive a vu le jour en 2000 avec un très bon jeu d'infiltration, plusieurs suites à la qualité variable ont été développées, jusqu'à Hitman: Absolution en 2012.

Hitman: Absolution bientôt de retour





Feral Interactive avait remis au goût du jour Hitman: Blood Money sur iOS, Android et Nintendo Switch 1 en 2023, il va remettre ça avec cet opus. Le studio, spécialisé dans les portages, annonce que Hitman: Absolution sortira cet automne sur iOS et Android, en fin d'année sur Nintendo Switch 1, puis en 2026 sur Switch 2. Sur l'App Store et le Google Play Store, le titre coûtera 12,49 €, rien n'a encore été annoncé pour les versions eShop.

Hitman: Absolution suit l'Agent 47 pendant l’exécution du contrat le plus personnel qu'il ait eu à ce jour. Trahi par l'Agence et traqué par la police, l'Agent 47 se retrouve au cœur d'un monde perverti et corrompu, à la recherche de la vérité et de la rédemption. Mettant en avant la technologie Glacier 2 avec laquelle HITMAN: ABSOLUTION a été développé depuis le début, bénéficiant d'une histoire cinématographique, d'une direction artistique sans pareille et un design de jeu et sonore très original.

Hitman: Absolution avait séduit la presse et les joueurs de l'époque





Feral Interactive promet déjà de donner davantage d'informations sur les versions Switch plus tard cette année. Pour rappel, Hitman: Absolution fait suite à Blood Money et bien été accueilli par la presse spécialisée, avec une note de 79/100 sur Metacritic, tandis que les joueurs lui ont attribué un 7,3/10. En attendant d'en savoir un peu plus, vous pouvez retrouver la Switch 2 à 439 € chez Leclerc.