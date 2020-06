Hitman: Absolution est gratuit pendant quelques jours sur GOG.COM !

IO Interactive a lâché le morceau hier : Hitman 3 arrivera en janvier prochain sur PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One et PC. Il mettra fin à la trilogie World of Assassination débutée en 2016. C'est en revanche l'épisode qui est sorti juste avant le reboot qui est à l'honneur aujourd'hui.

Hitman: Absolution est en effet offert sur GOG.COM pendant quelques jours ! Vous pouvez le récupérer gratuitement et indéfiniment sur PC, histoire de fêter comme il se doit la fin des Soldes Galactiques de l'Été.

Hitman: Absolution suit l'Agent 47 pendant l’exécution du contrat le plus personnel qu'il ait eu à ce jour. Trahi par l'Agence et traqué par la police, l'Agent 47 se retrouve au cœur d'un monde perverti et corrompu, à la recherche de la vérité et de la rédemption.

La date de fin de l'offre n'a pas été communiquée, mais les promotions, elles, se terminent le 15 juin, alors ne tardez pas à profiter de tout cela sous peine de manquer votre chance.