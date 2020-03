Rayman Legends est gratuit sur PC pendant quelques jours, dépêchez-vous !

La semaine dernière, Ubisoft nous faisait un beau cadeau pour nous occuper pendant le confinement en offrant Child of Light. Pendant quelques jours, c'est un autre titre du catalogue de l'éditeur français qui est proposé sans frais.

Dès aujourd'hui et jusqu'au 3 avril, vous pouvez récupérer gratuitement Rayman Legends, le jeu de plateformes de 2013.

Rayman Legends révolutionne le genre du jeu de plates-formes avec son contenu gigantesque et ses modes inédits !

Rayman, Globox et les Ptizêtres se baladent dans la Croisée des Rêves et découvrent une tente ornée de peintures qui racontent l’histoire de 5 mondes légendaires. En inspectant l’une d’entre elles, ils se retrouvent aspirés et projetés dans un monde inconnu… L’aventure peut commencer ! Rayman et sa bande doivent alors se frayer un chemin dans chacun de ces mondes inspirés des contes et légendes célèbres pour sauver le leur.