Child of Light bientôt offert sur PC pour tuer le temps, ne le manquez pas !

Ubisoft fait déjà un beau cadeau à sa communauté en proposant d'essayer gratuitement Assassin's Creed Odyssey pendant tout un week-end. L'éditeur a sinon un autre présent pour ceux qui voudraient s'occuper sur le plus long terme.

Du 24 mars à 14h00 au 28 mars à la même heure, vous pourrez ainsi télécharger Child of Light sans aucuns frais sur PC, et pas pour une durée limitée. Une fois que vous vous le serez procuré gratuitement via Uplay, vous pourrez le conserver à vie ! Pensez dès maintenant à mettre un petit rappel si vous ne voulez pas manquer l'offre. Le week-end prochain, sur le même modèle qu'Assassin's Creed Odyssey, c'est cette fois Ghost Recon Breakpoint qui pourra être essayé gratuitement, là sans possibilité de le garder une fois l'offre passée.

Ubisoft en profite pour rappeler que The Lapins Crétins : Apprends à Coder est gratuit depuis son lancement, tout comme Might & Magic Chess Royale, et aussi que vous pouvez télécharger des démos de Trials Rising, The Crew 2, The Division ou Ghost Recon Wildlands.

