Bloodstained: Ritual of the Night, c'est gratuit, Aurora de Child of Light ajoutée en tant que personnage jouable

Le succès de Bloodstained: Ritual of the Night sur Kickstarter a engagé ArtPlay à développer plein de contenus additionnels pour le jeu. Beaucoup sont déjà sortis, certains même qui n'étaient pas prévus lors du financement participatif, mais d'autres sont toujours attendus, à l'instar d'un véritable mode coopératif. Les développeurs ont annoncé qu'ils avaient encore beaucoup de choses à proposer pour les fans, et ce avant de livrer la suite qui sera éditée par 505 Games.

Sur la liste des ajouts, il y a un nouveau personnage gratuit, apporté par une mise à jour cette semaine. Il s'agit d'Aurora, l'héroïne de Child of Light d'Ubisoft, dotée de sa propre jouabilité pour redécouvrir l'aventure. Il ne s'agit pas de la première collaboration du genre, Bloodstained: Ritual of the Night ayant accueilli une zone inspirée de Kingdom: Two Crowns et l'armure de Shovel Knight, mais celle-ci introduit clairement plus de nouveautés.

Après avoir sauvé Lémuria dans sa propre aventure, Aurora n’est pas prête à retourner chez elle de sitôt, alors qu’elle se réveille sur des terres infestées par les démons. Si elle veut retrouver ses amis, elle n’aura d’autre choix que de venir à bout de la malédiction de Hellhold, dans une toute nouvelle aventure pleine de poésies inspirée de Child of Light. En sélectionnant Aurora dans le menu principal, les joueurs découvriront Bloodstained sous un nouveau jour grâce aux mouvements et capacités uniques de la princesse. Capable de manier un dévastateur Rayon de Lumière décimant les ennemis sur son passage, ces dégâts élémentaires contribueront à vivre l’aventure différemment. En évoluant, de nouvelles capacités seront mises à la disposition des joueurs. Il sera ainsi possible de récupérer des ailes pour voler, de devenir adulte pour nager sous l’eau ou d’enfiler une armure pour affronter les pièges à piques mortels. Igniculus, la fidèle luciole d’Aurora, l’aide en la guérissant, en lançant des sorts aux adversaires et en lui fournissant des bonus passifs des plus utiles. Au fil des combat, Igniculus aussi accumulera de l’expérience, améliorant ses capacités et lui permettant d’utiliser des sorts plus puissants, plus souvent. Bien qu’Aurora n’ait pas les capacités de Cristalliseur de Miriam, elle peut se servir des fragments pour améliorer ses pouvoirs et ainsi accéder à des bonus actifs ou passifs. Chacun de ces fragments représente l’un de ses amis, et chacun aura un pouvoir unique, aidant Aurora dans son aventure. Johannes, l’ami de Miriam, lui prêtera aussi main-forte en l’aidant à améliorer ses compétences grâce à l’alchimie ou aux objets trouvés dans les coffres et sur les ennemis vaincus. « C’est un honneur de pouvoir collaborer avec un titre aussi prestigieux ! » déclarait Koji Igarashi, cofondateur d’Artplay. « Nous avons consacré beaucoup d’énergie et de temps à ce projet, et nous espérons que vous apprécierez l’arrivée d’Aurora ».

Vous pouvez prendre le train Bloodstained: Ritual of the Night en marche en vous procurant le jeu à partir de 21,09 € sur Amazon.fr.