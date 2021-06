Bloodstained: Ritual of the Night, une suite d'ores et déjà officialisée, mais il faudra se montrer patient

En fin de semaine dernière, le bilan trimestriel de 505 Games a dévoilé plusieurs informations intéressantes quant à l'avenir de plusieurs licences qu'il édite, comme Assetto Corsa. Il était alors fait mention de « Second version in development » pour Bloodstained: Ritual of the Night, une phrase au sens laissant libre-court à l'interprétation, sauf qu'il s'agit de la même utilisée pour la série de jeux de courses, mais aussi pour Ghostrunner, dont la suite avait déjà été officialisée. Pour autant, il aura fallu attendre ce vendredi 4 juin pour que l'éditeur prenne enfin la parole et officialise pour de bon qu'une suite et bel et bien en développement, même si elle n'est pas prête de voir le jour.

Regarding recent reports, @505_Games and @ArtplayEN are in very early planning stages for a #Bloodstained sequel. However, current development resources are focused on completing Bloodstained: Ritual of the Night's upcoming content. We have a lot planned for you. pic.twitter.com/yPV0n31gBX — Bloodstained: RotN (@SwordOrWhip) June 4, 2021

Voici la traduction du message :

En ce qui concerne les récents rapports, @505_Games et @ArtplayEN sont au tout début de la planification d'une suite de #Bloodstained. Cependant, les ressources de développement actuelles se concentrent sur l'achèvement du contenu à venir de Bloodstained: Ritual of the Night. Nous avons beaucoup de projets pour vous.

Koji Igarashi a par ailleurs ajouté quelques mots permettant de situer un peu mieux où en est le développement :

Actuellement chez ArtPlay, nous sommes en train de travailler sur l'intrigue gravitant autour de celle de notre précédent titre par le directeur Shutaro (Shutaro Iida, NDLR). Pour le moment, nous nous concentrons sur le reste du contenu de Ritual of the Night, alors attendez avec impatience les informations à venir.

Vous l'aurez compris, il va d'abord falloir que les développeurs rattrapent leur retard sur le contenu post-lancement du premier épisode avant de pleinement plancher sur cette suite. Si vous n'avez pas eu l'occasion de l'essayer, Bloodstained: Ritual of the Night est actuellement vendu 21,49 € sur Amazon. Il est disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC et mobiles sous iOS et Android, et doit paraître sur Stadia.