Bloodstained: Ritual of the Night, 1 million de ventes et une année 2020 riche en DLC, demandez le programme

Nous savions que Bloodstained: Ritual of the Night avait permis à 505 Games de connaître un petit succès économique, avec 9,9 millions de dollars récoltés grâce à lui. L'éditeur le confirme, ce sont carrément 1 million d'exemplaires qui ont été vendus à cette heure, un beau prolongement de la réussite du financement participatif il y a quelques années.

Koji Igarashi et ArtPlay sont en plus loin d'en avoir fini avec leur bébé, mis à jour le mois dernier avec un deuxième personnage jouable et des options de personnalisation des parties. Beaucoup de DLC promis à la communauté via les paliers du Kickstarter ne sont pas encore disponibles, et sont activement en développement, aux côtés d'autres surprises. Bonne nouvelle, ils devraient tous paraître en 2020, à en croire le calendrier officiel qui vient d'être diffusé. Deux fonctionnalités sont ainsi prévues dès le 23 juin 2020 via un patch sur PC, PS4 et Xbox One, et pour juillet sur Switch.

Mode Boss Revenge : Grâce à la communauté ayant participé au Kickstarter, qui a dépassé l’objectif final de financement de 5,5 millions de dollars, un nouveau mode de jeu gratuit pour Bloodstained : Ritual of the Night a pu voir le jour. Dans ce mode, accessible en entrant dans une salle de transition, les joueurs pourront affronter avec acharnement quatre boss du jeu dans le but de réaliser le meilleur temps possible.

Chroma Wheel : Le salon est de retour avec plus d'options que jamais grâce à une palette de couleurs destinée à la personnalisation des personnages, comme les cheveux, l'équipement et la couleur de peau. Les joueurs peuvent retourner chez Todd le Barbier démoniaque, et changer d'apparence via un véritable choix de couleurs, leur permettant de modifier les options auparavant prédéfinies.

Le programme prévoit ensuite d'ici fin septembre un Chaos Mode façon Boss Rush et un VS. Mode pour du 1v1, en local comme en ligne, ainsi qu'un DLC en collaboration avec une autre licence et un Classic Mode, où Miriam doit éliminer cinq sous-boss à travers autant de niveaux. Et avant la fin de l'année 2020, un autre DLC collaboratif et un personnage jouable secrets seront ajoutés. Ceux qui n'ont pas encore rangé leur exemplaire de Bloodstained: Ritual of the Night au placard seront donc largement récompensés.