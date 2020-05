Control, Bloodstained: Ritual of the Night et Journey to the Savage Planet rapportent gros à 505 Games

Digital Bros, société qui possède notamment l'éditeur 505 Games, vient de publier son dernier bilan financier et dévoile des chiffres impressionnants concernant trois jeux dont il avait la charge, à savoir Control, Bloodstained: Ritual of the Night et Journey to the Savage Planet.

Avec des revenus qui ont « plus que doublé » par rapport à l'année dernière, ce troisième trimestre a été très positif pour 505 Games. Ainsi, Control a engendré 30 millions d'euros de revenus, tandis que Bloodstained: Ritual of the Night et Journey to the Savage Planet ont récolté respectivement 9,9 et 10,8 millions d'euros. Digital Bros se félicite des bonnes ventes qui ont eu lieu pendant le confinement, avec des revenus atteignant les 99,1 millions d'euros.

505 Games s'attend encore à de gros chiffres, il lancera en effet dans les prochains mois Death Stranding sur PC, Assetto Corsa Competizione sur PS4 et Xbox One, Journey to the Savage Planet sur Switch et Control sur Steam, sans oublier la récente sortie d'Indivisible sur la console de Nintendo.