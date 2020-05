Bloodstained: Ritual of the Night, un deuxième personnage jouable et de la personnalisation des parties avec un patch

Bloodstained: Ritual of the Night est disponible depuis maintenant près d'un an, lui qui est né d'un Kickstarter extrêmement fructueux. Le nom de Koji Igarashi, producteur sur de nombreux Castlevania, avait en effet attiré de nombreux curieux. Le créateur et les développeurs d'ArtPlay n'ont pas chômé depuis, car ils ont un tas de bonus gratuits à livrer à leur communauté.

Ils commencent enfin à aller de l'avant en datant une première mise à jour de contenu gratuite. Un patch apportera ainsi un deuxième personnage jouable, Zangetsu (héros de Bloodstained: Curse of the Moon), et une fonctionnalité baptisée Randomizer. Après avoir terminé l'histoire avec Miriam et obtenu la Bonne Fin, vous pourrez désormais la recommencer avec Zangetsu, son épée et ses compétences utilisant des MP. Les combats et l'expérience globale se voudront plus nerveux et rapides, la partie se déroulant alors sans consommables, équipement, craft, trésors, quêtes et même cutscenes.

Si vous voulez pimenter vos séquences avec Miriam, vous pourrez aussi utiliser la fonction Randomizer pour personnaliser la campagne en jouant sur huit paramètres. Vous avez ici le loisir de décider de la condition de fin de partie, du lieu et des modalités d'apparition des objets clés, de même pour les objets traditionnels, de l'échange aléatoire du placement des pièces de sauvegarde et de téléportation, du type de loot lâché par les ennemis, du mélange des quêtes ou non, ou encore de facteurs liés aux boutiques et au craft. Tous les détails sont lisibles en anglais sur le site officiel. Notez que vous pourrez même enregistrer les règles de votre partie, les partager en ligne et comparer vos temps de complétion.

La mise à jour sera disponible dès ce 7 mai 2020 sur PS4, Xbox One et PC, et devrait arriver fin mai ou début juin sur Switch.