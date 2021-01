Bloodstained: Ritual of the Night : un mode 8-bit rétro et une collaboration avec une autre franchise pour le metroidvania

Bloodstained: Ritual of the Night est en retard, très en retard sur le calendrier de sortie des DLC qu'il s'était fixé en juin dernier. Mais ce n'est pas pour autant qu'ArtPlay et 505 Games ont oublié les joueurs, et plus particulièrement les backers du Kickstarter grâce à qui tous ces bonus gratuits sont permis. Le titre a depuis été porté sur iOS et Android, mais c'est bien par le biais d'une mise à jour 1.20 déployée sur PS4, Xbox One, Switch et PC que des extensions, gratuites donc, sont proposées.

Nous pouvons enfin mettre la main sur le Mode Classique, qui revisite l'aventure avec Miriam en mode 8-bit, et profiter d'un cross-over avec Kingdom: Two Crowns pour une nouvelle zone à explorer.

Mode classique : Annoncé lors de la campagne Kickstarter de Bloodstained, le mode classique envoie Miriam dans un monde en 8-bit, armée seulement de son épée. Miriam doit une fois de plus pénétrer le château démoniaque et affronter Gebel. Elle doit survivre à cinq étapes éprouvantes et à cinq boss qui lui barrent la route. À la fin du mode classique, les joueurs sont notés en fonction du temps, du score et du nombre de morts dans trois modes de difficulté. Assurez-vous d'utiliser efficacement les mouvements spéciaux de Miriam, notamment le glissement, le recul et le backflip. Les utilisateurs peuvent activer le mode classique à partir de l'option « Modes supplémentaires » de l'écran du menu principal. Kingdom Crossover: Les éditeurs Raw Fury et 505 Games se sont associés l'an dernier pour transporter les personnes de Bloodstained: Ritual of the Night Miriam, Zangetsu, Gebel et Alfred dans l’univers de Kingdom: Two Crowns. Les deux éditeurs font à nouveau équipe, mais cette fois-ci, en intégrant le monde de Kingdom : Two Crowns à Bloodstained. Le contenu du cross-over Kingdom comprend une nouvelle zone qui capture l’esthétique moderne du pixel art propre à Kingdom. Les joueurs devront affronter un boss inédit, « l'Archer Familiar Shard », et pourront s’équiper d’un nouvel équipement, intitulé le « Crown Head Gear », qui réduit les dégâts moyennement de l'or. « Pour moi, c'était un rêve devenu réalité de collaborer avec Koji Igarashi, qui a influcencé mon design depuis des années. Il va donc sans dire que travailler sur l'univers de Bloodstained était une opportunité que nous ne pouvions pas laisser passer, et nous sommes impatients de jouer à Dead Lands dans Bloodstained » a déclaré Gordon Van Dyke, cofondateur de Raw Fury et Fondateur de Stumpy Squid. « Nous souhaitons offrir à nos fans de nouvelles façons d’expérimenter Bloodstained, et notre collaboration avec Raw Fury au cours des deux dernières années a ouvert nos deux mondes », a déclaré Koji Igarashi, fondateur d'Artplay. « En plus du cross-over, nous sortons également le mode classique, une nouvelle expérience de jeu qui apportera un élan de nostalgie dont beaucoup de nos fans ont envie ».

D'autres DLC du genre sont prévus pour 2021, avec notamment une collaboration avec une autre licence et un personnage jouable supplémentaire. Bloodstained: Ritual of the Night est disponible à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Control, Bloodstained: Ritual of the Night et Journey to the Savage Planet rapportent gros à 505 Games