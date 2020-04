Journey to the Savage Planet : direction la planète DL-C1 avec l'extension Hot Garbage

Les amateurs d'aventure spatiale et d'univers décalé ont sûrement déjà apprécié Journey to the Savage Planet, un FPS signé 505 Games et Typhoon Studios. Il se démarque par son humour omniprésent, qui se retrouvera dans le premier DLC annoncé, Hot Garbage.

Direction la planète DL-C1 (vous l'avez ?) pour enquêter sur l'apparition d'étranges phénomènes à Kindred Aerospace, un parc d'attractions aquatique interstellaire. Ce lieu élu 4e meilleur endroit du système solaire est en réalité utilisé comme décharge à pollution par Vyper Corp., le deuxième site le plus apprécié du coin. Nous allons donc devoir y collecter des données avec notre scanner Kindred, débloquer des habiletés, armes et équipements inédits, dont des bottes en plomb pour explorer les fonds marins et une combinaison spéciale anti-toxicité. Et il y a même une compétence pour avoir un sprint infini et le pouvoir de voler, ou presque.

Vous pouvez découvrir un aperçu de la faune et la flore locale en images et avec une bande-annonce.

Hot Garbage sera vendu pour 7,99 € à compter du 15 avril sur PC via l'Epic Games Store et Xbox One, mais n'arrivera que plus tard sur PS4.

