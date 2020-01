Journey to the Savage Planet : les notes de la presse anglophone

Journey to the Savage Planet est pour rappel développé par Typhoon Games, un studio fondé par Alex Hutchinson, réalisateur d'Assassin's Creed III et Far Cry 4. Le titre arrivera dans quelques jours dans nos contrées, mais les rédactions anglophones lâchent déjà leurs notes.

Dans l'ensemble, Journey to the Savage Planet a séduit les testeurs par son univers coloré et plaisant à parcourir, son écriture réussie et son contenu, mais l'aventure tourne un peu en rond, le gameplay est assez rigide et la fin du jeu n'est pas vraiment à la hauteur du reste.

La date de sortie de Journey to the Savage Planet est fixée au 31 janvier 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC, cette dernière version étant exclusive à l'Epic Games Store.