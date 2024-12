Revenge of the Savage Planet : mois de sortie et bande-annonce pour la suite de Journey to the Savage Planet

En 2020, Typhoon Games lançait Journey to the Savage Planet, un jeu d'action et d'aventure bourré d'humour sur une planète extraterrestre. Le studio d'Alex Hutchinson a été racheté par Google, mais avec la fermeture de Stadia, les développeurs ont pris le large pour fonder Raccoon Logic, gardant la franchise Journey to the Savage Planet sous le coude afin de nous proposer une suite.

À l'occasion du PC Gaming Show: Most Wanted hier soir, nous avons eu droit à des nouvelles de ce prochain volet. Revenge of the Savage Planet sortira en mai 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Sur ordinateurs, pas d'exclusivité cette fois, le titre sera lancé sur Steam et l'Epic Games Store. Voici une présentation détaillée du jeu :

BIENVENUE DANS LE PROGRAMME: PIONNIERS





Dans un futur détraqué par la cupidité et la stupidité des entreprises, vous avez été licencié et abandonné aux confins de l'espace avec peu d'équipement et aucun filet de sécurité. Vous devez explorer tous les coins et recoins, collecter des dizaines d'améliorations et retourner tous les mystérieux rochers extraterrestres si vous voulez vous venger de votre ancien employeur et revenir sur Terre.

Sur plusieurs planètes et à travers une myriade de défis, vous serez chargé d'explorer et de comprendre ces magnifiques mondes extraterrestres. Il y a des plantes à analyser, des créatures à capturer, des lacs où nager, des grottes à explorer, des montagnes à escalader, des améliorations à fabriquer et des centaines de secrets à découvrir...

ACCUMULATEUR INTERGALACTIQUE





Plantes exotiques! Des créatures bizarres! Des équipements excitants! Des roches étranges! Chaque planète regorge de coins et de recoins cachant toutes sortes de récompenses et de secrets. La plupart d'entre eux peuvent être exposés avec fierté dans votre remorque spatiale personnelle et personnalisable.

DE NOUVELLES COMPÉTENCES ET PASSIONNANTS OUTILS





Courez, sautez, tirez, glissez, piétinez, esquivez, fouettez et accrochez-vous pour vous frayer un chemin à travers le monde! Expérimentez 3 types de gameplay différents! Capturez au lasso des douzaines de créatures étranges et gardez-les dans des enclos près de votre habitat!

QUATRE PLANÈTES À EXPLORER





Explorez quatre grands mondes vivants, chacun avec ses propres plantes et créatures bizarres et merveilleuses. Scannez et cataloguez tout et réalisez des expériences afin de progresser vos compétences scientifiques... ce qui vous permettra de débloquer de nouveaux équipements exaltants! Et puis... il y a peut-être plus de quatre planètes. Qui sait?

CO-OP EN LIGNE HALETANT, INTERPLATEFORME ET ÉCRAN PARTAGÉ





Jouez avec votre meilleur ami, votre partenaire ou votre pire ennemi entre n'importe quelle plateforme! Ou mieux encore, vivez la nostalgie de vous asseoir sur le même canapé et de jouer sur le même écran avec quelqu'un que vous aimez. Comme au bon vieux temps, lorsque le monde était jeune et que nous étions heureux.