Raccoon Logic : des anciens de Typhoon Studios récupèrent la licence Journey To The Savage Planet et fondent un nouveau studio

Alex Hutchinson, ancien d'Ubisoft ayant notamment réalisé Assassin's Creed III et Far Cry 4, avait sans doute de grands rêves pour Typhoon Studios. Le studio a accouché de Journey To The Savage Planet et a été racheté par Google. Mais Stadia Games and Entertainment a arrêté le développement de jeux first-party, Alex Hutchinson a donc décidé de prendre le large, avec quelques amis.

Le directeur créatif vient en effet d'annoncer la fondation de Raccoon Logic, un nouveau studio créé avec d'anciens amis de Typhoon Studios, qui ont déjà un sacré passif dans le milieu du jeu vidéo, jugez plutôt :

Alex Hutchinson : directeur créatif et cofondateur. Ancien directeur créatif et cofondateur de Typhoon Studios. Ancien directeur créatif chez Ubisoft Montréal ( Far Cry 4 , Assassin's Creed III ). A également développé Spore , Les Sims 2 et Army of Two: The 40th Day pour EA Games).

: directeur créatif et cofondateur. Ancien directeur créatif et cofondateur de Typhoon Studios. Ancien directeur créatif chez ( , ). A également développé , et pour EA Games). Reid Schneider : directeur du studio, producteur exécutif et cofondateur. Ancien cofondateur, directeur et producteur exécutif de Typhoon Studios. Ancien cofondateur de Warner Bros. Games Montréal, producteur exécutif sur Batman: Arkham Origins et Batman Arkham Knight , a développé Army of Two et Army of Two: 40th Day chez EA Games, Battlefield Vietnam et le premier Splinter Cell .

: directeur du studio, producteur exécutif et cofondateur. Ancien cofondateur, directeur et producteur exécutif de Typhoon Studios. Ancien cofondateur de Warner Bros. Games Montréal, producteur exécutif sur et , a développé et chez EA Games, et le premier . Yannick Simard : cofondateur et CTO. Ancien directeur technique à Typhoon Studios. Ancien lead programmer et directeur technique sur Watch_Dogs et Watch_Dogs 2 , a développé Army of Two , Army of Two: The 40th Day et Spore Hero chez EA Games, lead engine programmer chez Eidos.

: cofondateur et CTO. Ancien directeur technique à Typhoon Studios. Ancien lead programmer et directeur technique sur et , a développé , et chez EA Games, lead engine programmer chez Eidos. Erick Bilodeau : directeur artistique et cofondateur. Ancien responsable artistique chez Typhoon Studios. A travaillé chez Warner Bros. Games Montréal en tant qu’artiste technique principal sur Batman: Arkham Origins . A développé Shawn White Skate , Far Cry 2 et Mighty Quest for Epic Loot .

: directeur artistique et cofondateur. Ancien responsable artistique chez Typhoon Studios. A travaillé chez Warner Bros. Games Montréal en tant qu’artiste technique principal sur . A développé , et . Marc-Antoine Lussier : directeur technique design et cofondateur. Ancien responsable technique design à Typhoon Studios. A été directeur technique design sur Assassin's Creed, Assassins Creed II, Assassin’s Creed III et Assassin’s Creed Unity. A aussi développé Syberia et Myst 4.

Tous ces hommes se connaissent donc depuis de longues années, et ils vont simplement poursuivre leur travail commencé chez Typhoon Studios. Raccoon Logic a en effet annoncé qu'il a récupéré les droits de la franchise Journey to the Savage Planet, il va pouvoir continuer de faire évoluer la licence d'aventure et d'action dans l'espace. Financièrement, il a même le soutien du géant chinois Tencent. Attendez-vous donc à une suite de Journey to the Savage Planet dans les prochaines années, même si rien n'est évidemment encore certain. Vous pouvez acheter le jeu à 16,99 € sur Amazon.